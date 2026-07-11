Nach treffen mit Elke Kahr: ÖVP für „tiefergehende Gespräche“ offen

Während KPÖ und Grüne weiter über eine Koalition verhandeln, sendet die ÖVP ein deutliches Signal. Nach dem Gespräch mit Elke Kahr zeigt sich Kurt Hohensinner offen für eine intensivere Zusammenarbeit.

Während die KPÖ weiterhin mit den Grünen über eine mögliche gemeinsame Stadtregierung verhandelt, hat sich nun ÖVP-Stadtparteiobmann Kurt Hohensinner zum jüngsten Austausch mit Bürgermeisterin Elke Kahr geäußert. Das Gespräch habe, ebenso wie ein erstes Treffen eine Woche zuvor, „in einer respektvollen und freundlichen Atmosphäre“ stattgefunden, schreibt Hohensinner am Samstag.

Verkehr, Wirtschaft und Bildung als Kernanliegen

Nach Angaben des ÖVP-Chefs standen vor allem jene Themen im Mittelpunkt, die für seine Partei Priorität haben. „Wir haben unsere Kernanliegen, nämlich Verkehr, Wirtschaft und Bildung, angesprochen“, so Hohensinner. Zugleich betont er, dass die Volkspartei für weitere Gespräche mit der KPÖ offen sei. „Die ÖVP steht für tiefergehende Gespräche mit der KPÖ zur Verfügung, um unsere Stadt in diesen nicht nur finanziell herausfordernden Zeiten in eine gute Zukunft zu führen“, erklärt der Stadtparteiobmann.

Hinweis auf gemeinsame Mehrheit

Bemerkenswert ist dabei auch ein weiterer Satz in Hohensinners Stellungnahme. Er verweist auf die Mandatsverteilung im neuen Gemeinderat: „Die breite Mehrheit von KPÖ und ÖVP bietet dafür eine solide Grundlage.“ Obwohl die KPÖ derzeit bevorzugt mit den Grünen über eine sogenannte Portugal-Koalition verhandelt, unterstreicht die ÖVP damit ihre Bereitschaft, bei wichtigen Zukunftsfragen mit der Bürgermeisterpartei zusammenzuarbeiten.

Verhandlungen mit den Grünen laufen weiter

Noch aber ist nichts in Stein gemeißelt. KPÖ und Grüne verfügen gemeinsam über eine knappe Mehrheit im Gemeinderat und führen ihre Verhandlungen fort. Ein weiteres Gespräch zwischen den beiden Parteien ist für Montag geplant. Welche Koalition letztlich die neue Grazer Stadtregierung bilden wird und wie die Ressorts verteilt werden, ist weiterhin offen.