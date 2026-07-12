Sechs bis acht Wochen Baustelle auf der Grazer Glacisstraße

Mitten in den Grazer Sommerferien startet die Sanierung der Glacisstraße zwischen Geidorfplatz und Elisabethstraße. Sechs bis acht Wochen lang bleibt der Verkehr eingeschränkt, aber in beide Richtungen möglich.

Am Montag, dem 13. Juli 2026, beginnt das Land Steiermark mit der Sanierung der Glacisstraße in Fahrtrichtung Süden. Erneuert wird die Fahrbahn zwischen dem Geidorfplatz und der Elisabethstraße. Zusätzlich wird die Entwässerung angepasst. Die Arbeiten sollen laut Holding Graz voraussichtlich sechs bis acht Wochen dauern.

Arbeiten am Kanal

Die Baustelle wird gleichzeitig für weitere Arbeiten genutzt. Im Bereich des Geidorfplatzes führt die Holding Graz punktuelle Grabungen durch. Dabei werden unterirdische Kanäle saniert. Straßen- und Kanalarbeiten können so im selben Zeitraum erledigt werden.

Verkehr bleibt offen

Die Arbeiten finden in zwei Bauphasen statt. Während der gesamten Bauzeit bleibt in beide Richtungen jeweils ein Fahrstreifen frei. Richtung Süden beginnt die Verengung bereits in der Parkstraße. Richtung Norden wird der Verkehr im Bereich Glacisstraße und Leonhardstraße zusammengeführt. Der Linksabbieger in die Elisabethstraße bleibt bestehen, wird aber verkürzt.

Bus und Parken

In der ersten Bauphase entfällt der Linksabbiegestreifen von der Glacisstraße in die Zinzendorfgasse. Die Bushaltestelle „Zinzendorfgasse“ wird in Fahrtrichtung Jakominiplatz vorübergehend nicht angefahren. Als Ersatz dient die Haltestelle Maiffredygasse. Außerdem entfallen während der gesamten Bauzeit die Busspur und die Parkplätze auf der Busspur zwischen Rittergasse und Geidorfplatz.

Wege bleiben frei

Auch zu Fuß und mit dem Rad kannst du den Baustellenbereich weiterhin passieren. Vereinzelt musst du allerdings mit kurzen Umwegen rechnen. Das Parken vor der Glacis Apotheke bleibt während der gesamten Bauzeit möglich. Rund um die Baustelle solltest du dennoch mehr Zeit für deinen Weg einplanen.