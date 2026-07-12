Bei nächtlichem Diebstahlversuch ertappt: Mann festgenommen

In Premstätten nahm die Polizei in der Nacht auf Sonntag einen 33-Jährigen fest. Er soll in Seiersberg, Unterpremstätten und Graz mehrfach abgestellte Fahrzeuge durchsucht haben. Nun werden weitere mögliche Opfer gesucht.

Der Zugriff erfolgte am Sonntag, dem 12. Juli 2026, gegen 3.30 Uhr. Kräfte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität trafen den 33-jährigen chinesischen Staatsangehörigen laut Polizei bei einem versuchten Einschleichdiebstahl an. Er soll ein unversperrtes Fahrzeug geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht haben. Die Beamten nahmen ihn noch vor Ort fest.

Mehrere Fälle sollen auf seine Kappe gehen

Der Festnahme waren umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Seiersberg vorausgegangen. Der Mann steht im Verdacht, zwischen 15. Juni und 11. Juli 2026 in Seiersberg, Unterpremstätten und Graz mehrere Diebstähle aus abgestellten Fahrzeugen begangen oder versucht zu haben. Videoüberwachungskameras erfassten ihn laut Polizei mehrfach mit einer Haube vermummt. Nach aktuellem Ermittlungsstand werden dem 33-Jährigen vier vollendete Diebstähle, ein versuchter Einbruchsdiebstahl und elf versuchte Diebstähle zur Last gelegt.

In Haft

Nach der Festnahme wurde der Tatverdächtige einvernommen. Dabei zeigte er sich laut Polizei nicht geständig. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Der 33-Jährige dürfte bereits seit Anfang 2026 im Raum Graz, Seiersberg und Unterpremstätten versucht haben, in unversperrte Fahrzeuge einzudringen und Wertgegenstände zu stehlen.

Polizei sucht weitere Opfer

Die Polizei sucht deshalb nach möglichen weiteren Geschädigten. Bist du seit Anfang 2026 in Graz, Seiersberg oder Unterpremstätten von einem solchen Vorfall betroffen, kannst du dich an die Polizeiinspektion Seiersberg wenden. Dort werden Meldungen zu möglichen weiteren Fällen entgegengenommen. Die Dienststelle ist unter 059133/6130 erreichbar.