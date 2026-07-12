Buslinie 40 wird umgeleitet: Diese Haltestellen fallen weg

Wegen Leitungsarbeiten wird die Grazer Buslinie 40 an drei Abenden umgeleitet. Betroffen ist nur die Fahrt Richtung Gösting. Auch mehrere Haltestellen werden verlegt.

Von Montag, 20. Juli, bis Mittwoch, 22. Juli 2026, fährt die Linie 40 am Abend eine andere Strecke. Die Umleitung gilt jeweils von 20 bis 24 Uhr. Grund dafür sind Leitungsbauarbeiten im Kreuzungsbereich Rösselmühlgasse, Elisabethinergasse und Lazarettgasse. Laut Holding Graz ist nur die Fahrtrichtung Gösting betroffen.

Route nach Gösting

Ab der Haltestelle Jakominiplatz fahren die Busse über die Radetzkystraße und die Neutorgasse. Danach führt die Strecke über den Andreas-Hofer-Platz, die Tegetthoffbrücke und die Belgiergasse. Weiter geht es über die Vorbeckgasse, die Annenstraße und die Volksgartenstraße. Ab der Haltestelle Roseggerhaus fährt die Linie 40 wieder auf ihrer gewohnten Strecke nach Gösting.

Haltestellen verlegt

Durch die Umleitung können mehrere Haltestellen nicht wie gewohnt angefahren werden. Die Haltestelle Wielandgasse wird zur Straßenbahnhaltestelle Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel/tim verlegt. Du findest sie in Fahrtrichtung stadtauswärts in der Neutorgasse. Die Haltestelle Griesplatz wird durch die Haltestelle Bad zur Sonne/Stadtbibliothek in der Belgiergasse ersetzt.

Ersatz am Roseggerhaus

Auch die Ersatzhaltestelle Elisabethinergasse wird während der Arbeiten verlegt. Fahrgäste müssen stattdessen die Haltestelle Roseggerhaus nutzen. Sollte die Umleitung an den geplanten Abenden nicht möglich sein, gibt es einen Ersatztermin. Dieser ist für Donnerstag, 23. Juli 2026, ebenfalls von 20 bis 24 Uhr vorgesehen.