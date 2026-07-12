Schluss mit Verschmutzungen? Neues Zutrittssystem für WC am Grazer Lendplatz

Wer die öffentliche WC-Anlage am Grazer Lendplatz nutzen möchte, benötigt ab sofort einen Zugangscode. Mit der neuen Regelung sollen Vandalismus und starke Verschmutzungen eingedämmt werden.

Für die öffentliche Toilettenanlage am Lendplatz gelten ab sofort neue Zutrittsregeln. Wie die Stadt auf ein wiederkehrendes Problem reagiert, berichtet der „Grazer“. Künftig ist die Nutzung des WCs nur mehr mit einem Zugangscode möglich. Dieser wird im Laufe des Tages mehrmals geändert und ist bei den Standlern sowie den Gastronomiebetrieben am Lendplatz erhältlich.

Reaktion auf anhaltende Probleme

Hintergrund der Maßnahme sind laut dem Bericht wiederholte Verschmutzungen und Beschädigungen der Sanitäranlage. Vor allem Marktbesucher, Standbetreiber und Wirte hätten in der Vergangenheit immer wieder den Zustand der Toiletten kritisiert. Mit dem neuen Zugangssystem soll verhindert werden, dass die Anlage weiterhin derart stark in Mitleidenschaft gezogen wird.

Weitere Änderungen am Lendplatz

Wie der „Grazer“ weiters berichtet, wird derzeit auch bei der öffentlichen WC-Anlage im Bereich der Verkehrsinsel am Lendplatz eine Bezahlschranke installiert. Die Arbeiten sollen nach Angaben aus dem Büro von Beteiligungsstadtrat Manfred Eber in den kommenden Tagen abgeschlossen werden. Eber betont, dass öffentliche Toiletten allen Menschen zur Verfügung stehen sollen. Gleichzeitig müsse aber auch gewährleistet sein, dass die Reinigungskräfte ihre Arbeit unter sicheren Bedingungen erledigen können.

Vandalismus beschäftigt die Stadt

Die städtische GBG, die für Betreuung und Reinigung der öffentlichen WC-Anlagen verantwortlich ist, kämpft nicht nur mit Verschmutzungen, sondern auch regelmäßig mit mutwilligen Beschädigungen. Betroffen seien neben dem Lendplatz unter anderem auch die Toiletten im Volksgarten. GBG-Geschäftsführer Günter Hirner schildert laut dem Medienbericht zudem, dass immer wieder Einrichtungsgegenstände gestohlen oder zerstört werden. Als weitere Maßnahme werde deshalb aktuell auch eine Videoüberwachung für die WC-Anlage im Volksgarten vorbereitet. Ziel sei es, Vandalismus künftig besser verhindern beziehungsweise aufklären zu können.