„Turners“-Nachfolge am Grazer Karmeliterplatz: Das steckt hinter „Soulcoffee“

Am Grazer Karmeliterplatz gibt es einen neuen Ort für Kaffee-Fans und alle, die eine bewusste Pause suchen. Soulcoffee hat in den früheren Räumlichkeiten des „Turners“ eröffnet und verbindet Café-Kultur mit Yoga und Gemeinschaft.

Am Grazer Karmeliterplatz ist neues Leben eingezogen: In den Räumlichkeiten des ehemaligen „Turners“ hat Soulcoffee seine Türen geöffnet. Hinter dem Konzept steht Teresa Lanzer-Robinson, die aus dem historischen Gebäude einen modernen Treffpunkt rund um Kaffee, Begegnung und Entschleunigung machen möchte.

Historisches Haus trifft auf modernes Café-Konzept

Die vergangenen Monate standen ganz im Zeichen des Umbaus. Die Räume wurden neu gestaltet und an die Idee des neuen Cafés angepasst. Dabei sollte der Charakter des denkmalgeschützten Hauses erhalten bleiben. „Soulcoffee“ versteht sich nicht nur als klassische Kaffeebar, sondern als Platz zum Verweilen. Der Name soll für die Verbindung aus Genuss, Ruhe und persönlichem Austausch stehen – ein Gegenpol zum oft hektischen Alltag.

Kaffee aus Leidenschaft

Im Mittelpunkt steht hochwertiger Specialty Coffee. Die Betreiberin sammelte während zahlreicher Reisen Eindrücke aus internationalen Cafés und ließ diese Erfahrungen in das Konzept einfließen. Auch ihre Zeit als Barista in der Schweiz und ihre langjährige Tätigkeit im Tourismus prägen die Idee hinter Soulcoffee. Gemeinsam mit ihrem Mann entwickelte Lanzer-Robinson über längere Zeit eine eigene Hausmischung. Auf der Karte finden sich neben Kaffee-Klassikern auch besondere Getränke wie Chai Latte oder zeremonieller Kakao aus Guatemala. Dazu gibt es selbstgemachte Kuchen und Kekse.

„Ein Ort, an dem man einfach sein darf“

Für Gründerin Teresa Lanzer-Robinson ist Soulcoffee ein Herzensprojekt. Im Mittelpunkt des Cafés steht eine Lotusblüte, die für sie Wachstum, Ruhe und bewusste Momente symbolisiert. Die Kaffeetasse wiederum soll den Genuss und das bewusste Ankommen verkörpern. Auch Judith, die den kreativen Bereich von Soulcoffee verantwortet, sieht das Café als Raum für besondere Begegnungen. Ob bei Kaffee und Kuchen, kreativen Angeboten oder einer Yogaeinheit, Besucher sollen sich willkommen fühlen und eine Auszeit vom Alltag genießen können.

Yoga soll das Angebot ergänzen

Ein besonderer Bestandteil des Konzepts ist ein eigener Yogabereich. Dort sollen künftig verschiedene Lehrerinnen und Lehrer Kurse anbieten, vor allem außerhalb der Cafézeiten am Morgen oder Abend. Die Idee dahinter: Nach einer bewussten Bewegungseinheit soll der Tag bei einer Tasse Kaffee oder Kakao gemütlich ausklingen können.

Öffnungszeiten werden noch angepasst

Derzeit befindet sich Soulcoffee noch in der Startphase. Die Öffnungszeiten sollen in den kommenden Wochen Schritt für Schritt erweitert und an die Nachfrage angepasst werden. Aktuelle Informationen dazu werden online veröffentlicht. Mit dem neuen Café bekommt der Karmeliterplatz damit einen weiteren Treffpunkt, der klassische Kaffeehauskultur mit modernen Konzepten rund um Achtsamkeit und Gemeinschaft verbinden möchte.