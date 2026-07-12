Verkehrsunfall in Kalsdorf: Feuerwehr und Rettung im Einsatz

Am Sonntagnachmittag, dem 12. Juli wurden Einsatzkräfte nach einem Verkehrsunfall nach Kalsdorf bei Graz (Steiermark) alarmiert. Mehrere Personen wurden dabei leicht verletzt.

Ein Verkehrsunfall hat am Sonntagnachmittag einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Kalsdorf ausgelöst. Gegen 16.33 Uhr rückten die Einsatzkräfte nach einem sogenannten C-Call zu einer Unfallstelle aus. Nach Angaben der Feuerwehr wurden bei der Kollision mehrere Personen verletzt. Glücklicherweise erlitten sie lediglich leichte Verletzungen und konnten noch an der Unfallstelle vom Roten Kreuz medizinisch versorgt werden.

©Feuerwehr Kalsdorf

Unfallstelle abgesichert

Während sich die Rettung um die Verletzten kümmerte, übernahm die Feuerwehr die Absicherung der Unfallstelle. Zudem richteten die Einsatzkräfte eine örtliche Umleitung ein, um den Verkehr an der Unfallstelle vorbeizuführen. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden gebunden, um eine Gefährdung für den nachfolgenden Verkehr zu verhindern. Nach der Freigabe durch die Polizei brachte die Feuerwehr die beiden beteiligten Fahrzeuge an einen gesicherten Abstellplatz.