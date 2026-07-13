Erstmals seit 2016: Graz Giants ziehen in den Austrian Bowl XLI ein

Mit einem souveränen Auswärtssieg haben die Graz Giants den Finaleinzug perfekt gemacht. Erstmals seit 2016 kämpfen die Grazer wieder um den Titel.

Die Graz Giants haben den Einzug in den Austrian Bowl XLI geschafft. Im Halbfinale setzten sich die Grazer auswärts deutlich mit 41:6 gegen die Prague Black Panthers durch und stehen damit erstmals seit 2016 wieder im Endspiel. Das Finale findet am 25. Juli in der Datenpol Arena in Maria Enzersdorf statt.