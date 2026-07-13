Radfahrer kollidierte mit Pkw: Grazer (28) bei Unfall schwer verletzt

Ein 28-jähriger Radfahrer ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Graz schwer verletzt worden. Der Mann kollidierte im Bereich eines Einkaufszentrums mit einem Pkw und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 7.45 Uhr war ein 28-jähriger Grazer mit seinem Fahrrad vor einem Geschäft am Gelände eines Einkaufszentrums in Graz in westliche Richtung unterwegs. Er wollte eine Zufahrtsstraße widerrechtlich am dort befindlichen Schutzweg geradeaus überqueren.

Radfahrer bei Kollision mit PKW schwer verletzt

Dabei dürfte er einen auf dieser Zufahrtsstraße in südliche Richtung fahrenden Pkw, gelenkt von einem 76-jährigen Grazer, übersehen haben. Es kam zur Kollision, wodurch der Radfahrer zu Sturz kam und schwer verletzt wurde. Er wurde nach der Erstversorgung ins UKH Graz eingeliefert.