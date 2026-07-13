Styrian Bears greifen im Grazer Heimfinale nach dem Titel

Nach zwei knappen Finalniederlagen wollen es die ungeschlagenen Styrian Bears diesmal schaffen: Am Samstag, 18. Juli, spielen sie in Graz gegen die Vienna Vikings II um die Silver Bowl.

Die Styrian Bears kämpfen am Samstag vor heimischem Publikum in Graz gegen die Vienna Vikings II um die Silver Bowl XXVIII.

Die Styrian Bears kämpfen am Samstag vor heimischem Publikum in Graz gegen die Vienna Vikings II um die Silver Bowl XXVIII.

Zum dritten Mal in Folge stehen die Styrian Bears im Endspiel der AFL Division 1. Diesmal steigt die Silver Bowl XXVIII auf dem Platz des Steirischen Fußballverbandes in der Herrgottwiesgasse 134. Nach zwei knappen Niederlagen in den vergangenen Finalspielen soll im dritten Anlauf vor der eigenen Anhängerschaft der Titel gelingen. Die Grazer gehen dabei ungeschlagen in das große Spiel.

Klarer Halbfinalsieg

Den Platz im Finale sicherten sich die Bears mit einem deutlichen 49:14 gegen die Mödling Rangers. Damit setzte die Mannschaft ihren erfolgreichen Lauf fort und zog erneut in den Titelkampf ein. Gegner sind die Vienna Vikings II. Die Wiener gewannen ihr Halbfinale gegen die Huskies Wels knapp mit 17:10.

Beginn um 17 Uhr

Einlass in die Bears Area ist am Samstag, 18. Juli 2026, ab 15.30 Uhr. Das Finalspiel beginnt um 17 Uhr. Kommst du früher, kannst du dich bereits vor dem ersten Spielzug auf das Endspiel einstimmen. Ab 15.30 Uhr warten Mitmachstationen, eine Football-Wurfwand, Speisen und kühle Getränke.

Fest für die Familie

Auch abseits des Spielfelds ist einiges geplant. In der Pause erwartet die Gäste ein eigenes Unterhaltungsprogramm. Nach der Siegerehrung spielt die Band „Marionetten“ auf dem Stadion-Vorplatz bekannte Austropop-Klassiker. Danach geht es bei der offiziellen Abschlussparty im Grazer Kult-Club Monkeys weiter.