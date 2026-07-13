Wasser schießt aus Grazer Kunsthaus: Feuerwehr im Einsatz

„Wasser marsch“ hieß es am Montagnachmittag beim Grazer Kunsthaus: Vom „Alien“ schoss Wasser auf den Vorplatz und den Lendkai. Die Berufsfeuerwehr rückte an - ein Brand dürfte nicht die Ursache gewesen sein.

Am frühen Montagnachmittag, dem 13. Juli, blieb es vor dem Grazer Kunsthaus nicht trocken. Von oben ergoss sich Wasser auf den Platz vor dem „Alien“. Auch der angrenzende Lendkai bekam einiges davon ab. Statt Kunstgenuss gab es dort vorerst also Wasser marsch. Die Grazer Berufsfeuerwehr rückte zum Kunsthaus aus. Was den plötzlichen Wasserschwall ausgelöst hatte, ist jedoch noch nicht geklärt. Möglich erschienen ein Wasserschaden oder ein Fehlalarm.

Sprinkler sprang an

Fest stand laut ersten Informationen, dass die Sprinkleranlage ausgelöst hatte. Flammen dürften dabei allerdings nicht im Spiel gewesen sein. Hinweise auf einen ausgebrochenen Brand gab es vorerst keine.