16.000 Kongressgäste brachten Schwung nach Graz

20 Kongresse, Tagungen und Seminare brachten im ersten Halbjahr 2026 rund 16.000 Teilnehmer in die Grazer Veranstaltungsräume. Auch für den Herbst sind große internationale Treffen bereits fixiert.

In den 44 Veranstaltungsräumen von Messe Congress Graz gingen im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 20 Kongresse, Tagungen und Seminare über die Bühne. Rund 16.000 Menschen nahmen daran teil. Die Themen reichten von Medizin und Wissenschaft bis zu Wirtschaft, Infrastruktur und Digitalisierung. Zu den Höhepunkten zählten etwa der Palliativkongress, der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegekongress und der Europäische Kongress für digitale Pathologie.

Gäste bringen Geld

Kongressgäste sind für Graz wirtschaftlich besonders wichtig. Laut MIRA-Tagungsstatistik 2025 geben sie im Schnitt rund 530 Euro pro Person und Tag aus. Im vergangenen Jahr wurden in Graz rund 155.000 Nächtigungen rund um Kongresse, Tagungen und Seminare gezählt. Davon profitieren unter anderem Hotels, Gastronomie, Handel, Verkehr und weitere Dienstleister.

©MCG/Wiesner Rund 16.000 Teilnehmer kamen dafür nach Graz und stärkten auch die regionale Wirtschaft.

„Kongressstandort Graz hat sich nach Corona-Pandemie erholt“

Auch im internationalen Vergleich hat sich Graz einen Platz gesichert. In der aktuellen Rangliste des Kongressverbands ICCA liegt die Stadt weltweit auf Rang 141 von 939 gelisteten Städten. Unter den europäischen Kongressorten belegt Graz Platz 76 von 420. Lisa Legat, Leiterin des Graz Convention Bureau, sagt: „Die positive Entwicklung der vergangenen Monate freut uns sehr und zeigt, dass sich der Kongressstandort Graz nach den herausfordernden Jahren der Corona-Pandemie nachhaltig erholt hat.“

Gemeinsam zum Erfolg

Messe Congress Graz und das Graz Convention Bureau arbeiten bei der Gewinnung und Betreuung von Veranstaltungen eng zusammen. Die MCG stellt sieben Veranstaltungsstätten bereit, das Convention Bureau unterstützt etwa bei Hotelkontingenten, Nächtigungen, Rahmenprogrammen und Förderungen. Martin Ullrich, Geschäftsführer von Messe Congress Graz, erklärt: „Die starke Entwicklung im Kongressbereich bestätigt unseren eingeschlagenen Kurs. Gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partner schaffen wir die Voraussetzungen, um Graz als internationalen Kongressstandort nachhaltig weiterzuentwickeln. Unser Fokus liegt dabei auf Qualität, regionaler Wertschöpfung und einem Veranstaltungsangebot, das uns langfristig stärkt.“ Für das zweite Halbjahr sind unter anderem der World Esperanto Congress, das Forum Acusticum und der World Usability Congress fixiert.