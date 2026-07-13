Buslinie 65: Direkte Verbindung zu UKH und LKH West gefordert

Nach der Wiedereröffnung der Peter-Tunner-Gasse fährt die Buslinie 65 das UKH und das LKH West nicht mehr direkt an. Die FPÖ Graz will die frühere Verbindung nun erneut prüfen lassen.

Während der Baustelle in der Peter-Tunner-Gasse fuhr die Buslinie 65 das UKH und das LKH West direkt an. Mit der Wiedereröffnung der Straße wurde diese Verbindung eingestellt. Fahrgäste müssen nun auf andere Bus- oder Straßenbahnlinien umsteigen oder einen längeren Fußweg zurücklegen. Nach Ansicht der FPÖ Graz trifft die Änderung vor allem ältere Menschen, Patientinnen und Patienten sowie Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Antrag angekündigt

Die Grazer Freiheitlichen wollen das Thema nach der Konstituierung des Gemeinderates aufgreifen. Geplant ist ein Antrag, mit dem die Linienführung der Buslinie 65 neuerlich geprüft werden soll. Der künftige Klubobmann Wolfgang Lueger fordert, die Erreichbarkeit von Gesundheitseinrichtungen stärker in die Planung des öffentlichen Verkehrs einzubeziehen. „Die Erreichbarkeit wichtiger Gesundheitseinrichtungen darf nicht zulasten jener gehen, die besonders auf sie angewiesen sind. Nach der Konstituierung des Gemeinderates werden wir daher einen entsprechenden Antrag einbringen und uns für eine neuerliche Prüfung der Linienführung der Buslinie 65 einsetzen“, so Lueger.

Gösting betroffen

Besonders im Bezirk Gösting sorgt die Änderung laut FPÖ für Unmut. Für einen Teil der Bevölkerung stellt die Buslinie 65 nach Angaben der Partei die einzige direkte Anbindung an den öffentlichen Verkehr dar. Die Freiheitlichen wollen die Auswirkungen deshalb auch im Bezirksrat behandeln. Dabei sollen die Gründe für die geänderte Linienführung geklärt und mögliche Lösungen besprochen werden.

Gespräch im Bezirksrat

Die FPÖ will das künftig zuständige Stadtsenatsmitglied zu einer Sitzung des Bezirksrates Gösting einladen. Dort soll die Situation gemeinsam erörtert werden. Bezirksvorsteher-Stellvertreter Christian Finster berichtet von Beschwerden aus der Bevölkerung. „In den vergangenen Wochen haben sich viele betroffene Göstinger verärgert bei mir gemeldet. Diese Rückmeldungen aus der Bevölkerung nehmen wir ernst und werden mit Nachdruck für notwendige Verbesserungen eintreten“, so Finster.