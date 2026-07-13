Nach Karriereende: Stefan Hierländer übernimmt neue Rolle bei Sturm Graz

Nur etwas mehr als einen Monat nach seinem Abschied als Profi kehrt Stefan Hierländer zum SK Sturm Graz zurück. Der 35-Jährige wird Assistenztrainer bei Sturm II und übernimmt weitere Aufgaben im Verein.

Die gemeinsame Geschichte von Stefan Hierländer und dem SK Puntigamer Sturm Graz geht weiter. Etwas mehr als einen Monat nach seinem letzten Spiel als Profi hat der langjährige Kapitän einen neuen Vertrag unterschrieben. Künftig steht er nicht mehr auf dem Rasen, sondern arbeitet als Assistenztrainer von Sturm II. Zusätzlich soll er seine Erfahrung auch in anderen Bereichen des Vereins einbringen.

Besondere Aufgabe

Bei Sturm II liegt Hierländers Schwerpunkt auf der individuellen Betreuung der jungen Spieler. Darüber hinaus wird er Aufgaben in der Geschäftsstelle übernehmen und den Verein bei repräsentativen Terminen vertreten. Damit bleibt der 35-Jährige auch nach dem Ende seiner aktiven Karriere eng mit Sturm verbunden. Sein Abschied als Spieler ist vielen Fans noch gut in Erinnerung: In der letzten Runde gegen den SK Rapid erzielte er in Liebenau einen Traumfreistoß.

„Er verkörpert Sturm“

Geschäftsführer Sport Michael Parensen erklärt: „Stefan Hierländer ist nicht nur eine künftige Legende dieses Vereins, er verkörpert auch zahlreiche Tugenden, für die der SK Sturm immer gestanden ist und auch in Zukunft stehen will. Dementsprechend war es immer klar, dass wir ihn weiterhin an den Verein binden wollen und uns seine Erfahrung und Fähigkeiten zu Nutze machen wollen. Stefan wird künftig vor allem als Assistenztrainer mit Schwerpunkt individueller Betreuung für Sturm II agieren, sich darüber hinaus aber auch in Bereichen der Geschäftsstelle einbringen und hier sowohl Erfahrungen machen, als auch sofort unterstützen. Wir freuen uns sehr, dass Stefan dem SK Sturm weiterhin erhalten bleibt und sind uns absolut sicher, dass hier eine erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt wird.“

Arbeit mit Talenten

Auch Hierländer freut sich auf seinen neuen Abschnitt beim Grazer Verein. Er betont: „Ich muss nicht erklären, wieviel mir dieser Verein bedeutet und was mich mit dem Klub verbindet. Nach dem Ende meiner aktiven Spielerkarriere haben sich mir glücklicherweise mehrere Türen geöffnet, ich bin aber sehr froh, dass ich hier im Verein weiterarbeiten kann und mit meiner über die vielen Jahre im Profifußball gewonnenen Erfahrung etwas beitragen werde. Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit den jungen Talenten von Sturm II und ebenso darauf, mich in weiteren Bereichen des Vereins einbringen zu können und hier neue Erfahrungen zu sammeln.“ Damit beginnt für den früheren Kapitän nun eine neue Aufgabe bei Sturm.