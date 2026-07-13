Steirisches Betreuungsmodell: Inklusion für die Kleinsten

Wenn ein Kind besondere Bedürfnisse hat, wird Fremdbetreuung zur Vertrauensprobe. Wer versteht es wirklich? MIKADO bietet Orte, an denen Unterschiedlichkeit selbstverständlich ist.

Die erste Fremdbetreuung für das eigene Kind wird oft von Unsicherheiten, Fragen und natürlich dem Wunsch begleitet, dass der Nachwuchs bestmöglich versorgt wird. Speziell für Eltern von Kindern mit Behinderung ist dieser Schritt noch herausfordernder. Wird wirklich auf das Kind eingegangen? Wird es verstanden? Hier kommt MIKADO ins Spiel. „Bei MIKADO ist jedes Kind willkommen“, sagt Daniela Wohlmuth im Gespräch gegenüber 5 Minuten. Sie ist Geschäftsführerin der Tagesmütter und Tagesväter Steiermark.

Inklusion seit 1998

Seit 1998 haben Tageseltern die Möglichkeit, die zweijährige MIKADO-Zusatzausbildung zu absolvieren, die es ihnen ermöglicht, Kinder mit Behinderung zu betreuen. Das Modell ist heute ein fixer Bestandteil der steirischen Betreuungslandschaft. Außerdem ist es das einzige inklusive Betreuungsangebot für Kleinkinder. „Das Kind muss sich hier nicht an das System anpassen, vielmehr wird die Betreuung an die Bedürfnisse des Kindes angepasst“, erklärt Wohlmuth.

„Einfach nur Daniel“

Im Mittelpunkt steht also die Individualität der Kinder. „Wir begleiten mit Fachkompetenz, Herz und Respekt, damit sich jedes Kind entfalten kann“, so Wohlmuth. Kinder mit und ohne Behinderung wachsen gemeinsam auf. Der kleine Daniel, der mit einer seltenen genetischen Erkrankung auf die Welt kam, ist für die anderen Kinder einfach nur Daniel. Unterschiede werden nicht hervorgehoben, sondern als selbstverständlicher Teil des Alltags gelebt. Das zeigt sich auch in der Eingewöhnung.

Endlich ankommen

Besonders in den ersten Wochen der Betreuung steht der Beziehungsaufbau im Vordergrund. Tagesmütter und Tagesväter nehmen sich bewusst Zeit, damit die Kinder langsam Vertrauen aufbauen können. Das spüren auch die Eltern. „Sie merken schnell, wie intensiv wir diesen Prozess begleiten“, sagt Wohlmuth. Für die Kleinen helfen zum Beispiel Bilder: Wenn die sprachliche Kommunikation nicht funktioniert, werden Bilder vom Händewaschen oder Jausnen gezeigt. Die richtige Mischung aus Rückzugsorten und Präsenz gibt ebenso Sicherheit.

Erste inklusive Kinderkrippe

Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist hoch, aktuell stehen in der Steiermark rund 130 MIKADO-Plätze zur Verfügung. Mit der Eröffnung der ersten inklusiven Kinderkrippe 2023 in der Grazer Annenstraße wurde ein weiterer Schritt gesetzt. „Jedes Kind hat das Recht auf Betreuung, Bildung und Teilhabe“, sagt Wohlmuth. „Unser Ansatz verbindet Verlässlichkeit mit individueller Begleitung.“

MIKADO – wie ein bunter Blumengarten

Müsste die Geschäftsführerin MIKADO mit nur einem Bild beschreiben, würde sie einen Garten wählen: „Jede Blume ist anders und wächst in ihrem eigenen Tempo. Jede braucht unterschiedliche Bedingungen, um zu gedeihen. Gemeinsam entsteht daraus ein vielfältiges, lebendiges und buntes Ganzes.“ Unterschiedlichkeit sei für sie keine Herausforderung, sagt sie abschließend. „Sie ist eine Bereicherung.“