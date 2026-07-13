Leiter rutschte weg: Arbeiter erlitt mehrere Knochenbrüche

Bei Betonierungsarbeiten in Stattegg rutschte Montagfrüh eine Aluleiter weg. Ein 56-Jähriger stürzte rund drei Meter ab und erlitt mehrere Brüche am linken Fuß.

Der 56-Jährige wurde nach dem Arbeitsunfall ins UKH Graz gebracht und dort mit mehreren Brüchen am linken Fuß stationär aufgenommen.

Der 56-Jährige wurde nach dem Arbeitsunfall ins UKH Graz gebracht und dort mit mehreren Brüchen am linken Fuß stationär aufgenommen.

Der Arbeitsunfall ereignete sich am Montag, 13. Juli 2026, gegen 7.20 Uhr im Stattegger Ortsteil Buch (Steiermark). Ein 56-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Voitsberg war dort auf einer Baustelle mit Betonierungsarbeiten beschäftigt. Dafür stieg er auf eine Aluleiter. Diese rutschte weg, woraufhin der Mann aus rund drei Metern Höhe abstürzte.

Auf Beinen gelandet

Der 56-Jährige kam mit den Beinen voran auf dem Boden auf. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Fuß zu. Nach dem Sturz wurde der Arbeiter zunächst medizinisch versorgt. Anschließend brachte ihn das ÖRK in das UKH Graz.

Arbeiter erlitt mehrere Brüche

Im Krankenhaus stellten die Ärzte mehrere Bruchverletzungen am linken Fuß fest. Der Mann musste daraufhin stationär aufgenommen werden. Auch zum weiteren Gesundheitszustand des 56-Jährigen liegen keine Angaben vor. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist Fremdverschulden auszuschließen. Das Arbeitsinspektorat wurde über den Unfall informiert. Die Erhebungen zum Arbeitsunfall wurden von den zuständigen Stellen aufgenommen.