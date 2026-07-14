Hier lernen Grazer Volksschulkinder den sicheren Umgang mit dem Internet

60 Grazer Volksschulkinder lernten im Rahmen der Initiative ConnectedKids, wie sie sich gegen Cybermobbing und Hass im Netz schützen können. Der Workshop vermittelte Wissen für einen sicheren und respektvollen Umgang im Internet.

Cybermobbing, Beleidigungen und Hass im Netz gehören für viele Kinder bereits zum Alltag. Um sie frühzeitig zu sensibilisieren, lud Magenta im Rahmen der Initiative ConnectedKids 60 Schülerinnen und Schüler der Volksschule Brockmanngasse in Graz zum Workshop „Be Hope – Gegen Hass im Netz“ ein. Im Skyroom der Kleinen Zeitung des Styria Mediacenters lernten die Kinder, welche Auswirkungen Cybermobbing und Hass im Netz haben, wie sie Betroffene unterstützen und in schwierigen Situationen richtig reagieren können – für ein respektvolles Miteinander im Internet.

Digitale Gewalt beginnt oft schon im Volksschulalter

Kinder verbringen heute einen großen Teil ihres Alltags online – in Klassenchats, sozialen Netzwerken oder Online-Spielen. Gleichzeitig verlagern sich Konflikte zunehmend in den digitalen Raum. Cybermobbing endet oft nicht mehr mit dem Schulgong, sondern begleitet Betroffene über das Smartphone bis nach Hause.

Medienkompetenz als Schutz vor Cybermobbing

Im interaktiven Workshop entwickelten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam Strategien für einen respektvollen Umgang im Internet. Anhand praktischer Beispiele beschäftigten sie sich spielerisch damit, wie man digitale Gewalt erkennt bzw. sich und andere davor schützt: „Digitale Gewalt gehört für viele junge Menschen zum Alltag. Deshalb möchten wir Kinder früh sensibilisieren und ihre Medienkompetenz stärken. Im Workshop lernen sie, welche Auswirkungen Cybermobbing und Hass im Netz haben, wie sie Betroffene unterstützen können und warum ein respektvoller Umgang im digitalen Raum so wichtig ist. So bewegen sie sich sicherer und selbstbewusster im Internet.“

ConnectedKids stärkt digitale Kompetenzen

Mit ConnectedKids engagiert sich Magenta seit Jahren für die sichere und verantwortungsvolle Nutzung digitaler Medien. Die Initiative vermittelt Kindern und Jugendlichen praxisnahes Wissen rund um Cybermobbing, digitale Gewalt, Datenschutz, Fake News und Medienkompetenz. Ziel ist es, junge Menschen fit für den digitalen Alltag zu machen und sie dabei zu unterstützen, Chancen der Digitalisierung sicher zu nutzen.