Paul Offner verlängert bei der HSG Holding Graz

Die HSG Holding Graz setzt weiter auf Kontinuität: Paul Offner hat seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert. Damit bleibt der Ur-Grazer auch in der kommenden Spielzeit Teil des Teams.

Die HSG Holding Graz verlängert den Vertrag mit Paul Offner um eine weitere Saison! Damit setzt man auch in der kommenden Saison auf das torgefährliche Duo am linken Flügel. „Wir freuen uns, dass Pauli auch weiterhin spielen wird. Er ist ein Ur-Grazer und gehört quasi zum Vereinsinventar. Das passt einfach“, so HSG Holding Graz Clubmanager Michael Schweighofer.