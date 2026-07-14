Überschwemmung: Servicestelle am Bahnhofgürtel vorübergehend gesperrt

Nach einer Überschwemmung bleibt die Servicestelle am Bahnhofgürtel 85 in Graz vorübergehend geschlossen. Die Schadensbehebung läuft bereits, ein Parteienverkehr ist bis auf Weiteres nicht möglich.

Aufgrund einer Überschwemmung im Frontoffice-Bereich ist die Servicestelle am Bahnhofgürtel 85 derzeit vorübergehend gesperrt und kann bis auf Weiteres nicht für den Parteienverkehr genutzt werden, teilt die Stadt am Dienstag mit. Die GBG hat die notwendigen Maßnahmen bereits eingeleitet und arbeitet mit Hochdruck an der Behebung des Schadens. „Wir bitten um Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen. Über die Wiederöffnung der Servicestelle werden wir Sie zeitnah informieren“, heißt es abschließend. Weitere Servicestellen findest du hier.