Wohnhausbrand gemeldet: Einsatz nahm unerwartete Wendung

Sirenenalarm am Montagvormittag in Laßnitzhöhe: Statt eines gemeldeten Wohnhausbrandes fanden die Einsatzkräfte eine ausgedehnte brennende Hecke vor. Zwei Feuerwehren rückten zum Löschen aus.

Am Montagvormittag, dem 13. Juli 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe alarmiert. Gemeldet war zunächst ein mutmaßlicher Wohnhausbrand im Ortsgebiet. Deshalb wurde Sirenenalarm ausgelöst. Laut Alarmplan rückten auch die Feuerwehr Kainbach bei Graz und das Einsatzleitfahrzeug Graz-Umgebung aus.

Lage rasch geklärt

Nach dem Eintreffen erkundete Einsatzleiter OBI Marco Adler die Lage. Dabei gab es rasch Entwarnung für das betroffene Wohnhaus. Nicht das Gebäude stand in Flammen, sondern eine ausgedehnte Hecke. Damit war klar, worauf sich der weitere Einsatz konzentrierte. Die Feuerwehren Laßnitzhöhe und Kainbach bei Graz nahmen gemeinsam die Löscharbeiten auf. Zwei C-Rohre kamen dabei zum Einsatz. Die Feuerwehrleute arbeiteten unter schwerem Atemschutz. So konnte der Heckenbrand gelöscht werden.

©Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe | Unter schwerem Atemschutz brachten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle und suchten anschließend nach Glutnestern.

Glutnester geprüft

Nach den Löscharbeiten kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich sorgfältig. Dabei suchten sie nach möglichen Glutnestern. Erst nach Abschluss dieser Kontrolle war der Einsatz beendet. Anschließend rückten alle Kräfte wieder ein und stellten ihre Einsatzbereitschaft her.