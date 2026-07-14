Neue Notaufnahme am Grazer Uniklinikum eröffnet

Seit November 2024 werden die chirurgische sowie die internistisch-neurologische Notaufnahme gemeinsam geführt. Mit der jetzt eröffneten Erweiterung sind alle Bereiche an einem Standort gebündelt. Das Zentrum ist außerdem direkt mit der neuen Universitätsklinik für Radiologie verbunden. Dadurch sollen Wege kürzer und Patientinnen und Patienten rascher versorgt werden. Der neue Haupteingang liegt dort, wo sich früher die internistische Erstaufnahme befand.

So läuft es ab

Beim neuen Eingang kommen sowohl Rettungstransporte als auch Menschen an, die selbst ins Zentrum kommen. Kommst du selbst ins Zentrum, nutzt du damit dieselbe zentrale Anlaufstelle. Nach der Ersteinschätzung wirst du direkt dem passenden Behandlungsbereich zugewiesen. Je nach Bedarf geht es in einen Bereich des Zentrums für Akutmedizin, in die Allgemeinmedizinische Akutversorgung oder auf die neue Beobachtungsstation. Dort stehen 30 Betten beziehungsweise Behandlungsplätze zur Verfügung. Eine Beobachtung ist bis zu 24 Stunden möglich, bevor Patientinnen und Patienten nach Hause entlassen oder stationär aufgenommen werden.

12,6 Millionen Euro

In den neuen Bauteil wurden 12,6 Millionen Euro investiert. Er umfasst Bereiche für die Ersteinschätzung und Triage mit hohem Infektionsschutz sowie die neue Beobachtungsstation. Auch Forschung und Lehre sollen von der modernen Notaufnahme profitieren. Geheizt und gekühlt wird mit Geothermie-Tiefensonden, zudem wurden laut KAGes umweltfreundliche Baustoffe wie lösungsmittelfreie Lacke verwendet. KAGes-Finanzvorstand Ulf Drabek erklärt: „Der neu eröffnete Bauteil beinhaltet Zonen für die Ersteinschätzung und Triage mit hohem Infektionsschutz sowie eine Beobachtungsstation mit 30 Betten beziehungsweise Behandlungsplätzen. 12,6 Millionen Euro wurden investiert, um die Erstversorgung von Patientinnen und Patienten zu optimieren, aber auch Forschung und Lehre profitieren von dieser modernen Notaufnahme. Gebaut wurde nach den KAGes-eigenen Prinzipien der Nachhaltigkeit, wozu umweltfreundliche Baustoffe wie lösungsmittelfreie Lacke ebenso gehören wie die Heizung und Kühlung mittels Geothermie-Tiefensonden.“

Abläufe neu geordnet

Mit dem letzten Bauabschnitt ist das Zentrum für Akutmedizin vollständig ausgebaut. Die neue Eingangszone, die Ersteinschätzung und die Beobachtungsstation greifen nun an einem Ort ineinander. Damit sollen auch bei hohem Patientinnen- und Patientenaufkommen rasche Entscheidungen möglich sein. Das Direktorium des LKH-Univ. Klinikum Graz betont: „Die neue Notaufnahme wurde konsequent entlang der Bedürfnisse unserer Patientinnen sowie unserer Mitarbeitenden geplant. Von der Ankunft über die Ersteinschätzung bis zur weiteren Behandlung greifen sämtliche Abläufe nahtlos ineinander. Das ermöglicht rasche Entscheidungen und eine bestmögliche Versorgung auch bei hohem Patientinnenaufkommen“.