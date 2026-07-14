Pizzera & Jaus kündigen längere Livepause an

Nach den letzten Konzerten im September wird es stiller um Pizzera & Jaus werden: Das Duo legt nämlich eine längere Livepause ein und arbeitet an einem neuen Album. Erst 2027 wollen die beiden wieder gemeinsam auf Tour gehen.

Pizzera & Jaus standen zuletzt in der Klagenfurter Ostbucht auf der Bühne - nach den finalen Tourterminen im September folgt eine längere Livepause.

Pizzera & Jaus standen zuletzt in der Klagenfurter Ostbucht auf der Bühne - nach den finalen Tourterminen im September folgt eine längere Livepause.

Paul Pizzera und Otto Jaus treten vorerst ein wenig auf die Bühnenbremse. Nach einer kurzen Verschnaufpause stehen zwar noch mehrere Konzerte auf dem Programm, danach soll es live aber für längere Zeit ruhiger werden. Ganz sang- und klanglos verabschieden sich Paul Pizzera und Otto Jaus jedoch nicht. Bevor der Vorhang vorerst fällt, warten noch einige Termine auf das Duo.

Letzte Tourstopps im September

Weiter geht es zunächst im bereits ausverkauften Amstetten und am Traunsee. Anfang September folgt schließlich der Tourabschluss in Graz und Kitzbühl. Danach tauschen die beiden die Bühne offenbar gegen die Arbeit an neuer Musik. Statt Scheinwerferlicht steht dann das Schreiben im Mittelpunkt, denn neue Lieder fallen bekanntlich nicht einfach vom Himmel.

„Dann wird es eine längere Livepause geben“

Den Grund für die längere Pause verraten Pizzera & Jaus selbst. Auf Instagram schreiben sie: „Dickes Bussi an euch. Kurze Verschnaufpause, bevor es im ausverkauften Amstetten und Traunsee weitergeht und Anfang September Tourabschluss in Graz und Kitzbühl. Dann wird es eine längere Livepause geben, da sich so ein Album nicht von alleine schreibt. Aber wir versprechen, dass wir 2027 auf Tour gehen“ Damit ist klar: Die Pause soll nicht zur Ruhe-, sondern zur Schreibphase werden.

Wiedersehen 2027

Fans müssen sich damit auf eine längere Zeit ohne Tourkonzerte einstellen. Gleichzeitig geben Pizzera & Jaus bereits ein Versprechen ab: 2027 wollen sie wieder gemeinsam auf Tour gehen. Wann und wo die Konzerte stattfinden werden, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Fest steht aber, dass die Livepause kein endgültiger Abschied ist. Das „dicke Bussi“ kommt somit mit eingebauter Wiedersehensgarantie.