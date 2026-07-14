Baustelle und Stau bremsen Grazer Busverkehr aus

Auf der Linie 32 ist aktuell früher Schluss als vorgesehen. Verkehrsüberlastung und die daraus entstandenen Verspätungen bremsen den Bus aus. Die Holding Graz erklärt: „Wegen Verkehrsüberlastung und der damit verbundenen Verspätung wendet die Linie 32 bei der Haltestelle Don Bosco. Ab dort kann man auf die Linien 31 und 33 ausweichen, dazu gibt es auch einen Pendelbus zum Jakominiplatz.“ Damit wendet die Linie bereits bei Don Bosco. Ab Don Bosco geht es dennoch weiter. Fahrgäste können auf die Linien 31 und 33 ausweichen. Zusätzlich fährt ein Pendelbus zum Jakominiplatz. Aus einer durchgehenden Fahrt wird damit eine Fahrt mit Umstieg.

Linie 39 geteilt

Auch bei der Linie 39 läuft der Verkehr nicht in einem Stück. Die Baustelle am Glacis sorgt für starke Verspätungen. Die Holding Graz diesbezüglich teilt mit: „Wegen der Baustelle am Glacis kommt es zu starken Verspätungen bei der Linie 39. Diese wendet daher vom Urnenfriedhof kommend in der Zinzendorfgase, ab dort fahren Pendelbusse zur Wirtschaftskammer.“ Die Linie 39 ist daher aktuell zweigeteilt. Vom Urnenfriedhof kommend wendet die Linie 39 in der Zinzendorfgasse. Ab dort übernehmen Pendelbusse die Fahrt zur Wirtschaftskammer. Für Fahrgäste heißt das auch hier: umsteigen. Im Grazer Öffi-Netz hapert es damit gleich an zwei Linien.