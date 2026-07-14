Unfall auf der A9: Vier Fahrzeuge bei Unfall beteiligt

Ein Unfall mit vier Fahrzeugen hat am Dienstagnachmittag auf der A9 bei Gratkorn für erhebliche Behinderungen gesorgt. Zwei Tunnel mussten zeitweise gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Kurz nach 14.30 Uhr kam es am Dienstag, 14. Juli 2026, auf der A9 Pyhrnautobahn zu dem Unfall. Die Kollision ereignete sich in Fahrtrichtung Norden, unmittelbar nach dem Nordportal des Gratkorntunnels. Dort befindet sich eine Baustelle, weshalb höchstens 60 km/h erlaubt sind. Eine 56-jährige Lkw-Lenkerin streifte aus bislang ungeklärter Ursache die rechte Betonleitwand. Danach kollidierte der Lkw mit einem Wagen, der neben ihm unterwegs war. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto gegen die linke Betonleitwand geschleudert. Damit war der Unfall jedoch noch nicht vorbei. Zwei nachkommende Pkw konnten nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallten auf die bereits verunfallten Fahrzeuge.

Niemand verletzt

Trotz der Kollisionen mit insgesamt vier Fahrzeugen wurde niemand verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Zwei Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen musste die beschädigten Fahrzeuge bergen.

Zwei Tunnel gesperrt

Für die Bergungsarbeiten wurde der Gratkorntunnel rund zwei Stunden lang für den gesamten Verkehr gesperrt. In weiterer Folge musste auch der Plabutschtunnel vorübergehend geschlossen werden. Dadurch bildete sich ein erheblicher Rückstau.