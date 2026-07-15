Markthalle Hofbauerplatz: Nächtlicher Kraneinsatz für neue WC-Anlage

Wegen Arbeiten an der neuen Markthalle am Hofbauerplatz kommt es in der Nacht von 15. auf 16. Juli zu einer kurzzeitigen Straßensperre. Auch mit vorübergehender Lärmbelästigung ist zu rechnen.

Bereits Ende Mai wurden die ersten Stahlbetonstützen angeliefert und montiert. Das neue Marktgebäude nimmt nun immer mehr Form an.

Bereits Ende Mai wurden die ersten Stahlbetonstützen angeliefert und montiert. Das neue Marktgebäude nimmt nun immer mehr Form an.

Am Hofbauerplatz geht es sichtbar voran: Das neue Marktgebäude nimmt immer mehr Form an. Mit dem Aufbau der Infrastruktur rückt auch ein weiteres Angebot näher: Künftig wird es am Markt eine öffentliche WC-Anlage geben.

Nachtarbeiten stehen an

Dafür wird in der Nacht von Mittwoch, 15. auf Donnerstag, 16. Juli, der WC-Container auf sein Fundament nördlich der Markthalle gehoben. Für die Anlieferung und den Kraneinsatz sind zwischen etwa 22.30 und 3 Uhr früh Arbeiten sowie eine kurzzeitige Straßensperre erforderlich. Die eigentlichen Hebearbeiten sollten um 0.30 Uhr abgeschlossen sein, anschließend folgen Rest- und Montagearbeiten.

Lärmbelästigung möglich

Während dieser Zeit kann es vorübergehend zu Lärmbelästigungen kommen. Die ausführende Firma wurde angewiesen, die Lärmentwicklung und die Dauer der Arbeiten so gering wie möglich zu halten. Die Stadt bittet alle Anrainer:innen um Verständnis für die notwendige Nachtarbeit.