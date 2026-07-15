Grün vor der Haustür: Graz fördert private Klimamaßnahmen

Die Stadt Graz unterstützt private Klimaschutzmaßnahmen mit neuen Umweltförderungen. Gefördert werden unter anderem Stadtbäume, Dach- und Fassadenbegrünungen, Entsiegelungen sowie die Nutzung von Regenwasser.

Mehr Bäume, begrünte Dächer, entsiegelte Höfe oder Regenwasser statt Trinkwasser zum Gießen: Klimawandelanpassung beginnt nicht nur auf öffentlichen Plätzen, sondern oft direkt vor der eigenen Haustür. Viele Grazer möchten dazu selbst einen Beitrag leisten. Genau dabei unterstützt die Stadt Graz mit einer Reihe von Umweltförderungen. Ob Dach- oder Fassadenbegrünung, die Pflanzung von Stadtbäumen, die Nutzung von Regenwasser oder die Entsiegelung versiegelter Flächen: Für zahlreiche Maßnahmen, die Graz widerstandsfähiger gegen Hitze und Starkregen machen, stehen Förderungen zur Verfügung. „Wir pflanzen als Stadt tausende Bäume, entsiegeln Straßen und schaffen neue Grünflächen. Gleichzeitig wollen wir auch jene unterstützen, die auf ihrem eigenen Grundstück einen Beitrag leisten können. Jeder Baum, jedes begrünte Dach und jeder entsiegelte Innenhof hilft mit, unsere Stadt lebenswerter und widerstandsfähiger gegen die Folgen der Klimakrise zu machen“, so Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Graz fördert das Klima vor der eigenen Haustür

Die Auswirkungen der Klimakrise sind längst im Alltag spürbar. Immer heißere Sommer, längere Trockenperioden und häufigere Starkregenereignisse stellen Städte vor neue Herausforderungen. Private Gärten, Innenhöfe und Hausdächer können dabei einen wichtigen Beitrag leisten. Bäume spenden Schatten und steigern das Wohlbefinden, begrünte Dächer und Fassaden kühlen Gebäude und ihre Umgebung, entsiegelte Flächen lassen Regenwasser wieder versickern und Regenwassernutzungsanlagen helfen, wertvolles Trinkwasser einzusparen. „Klimaanpassung gelingt am besten gemeinsam. Die Stadt geht mit gutem Beispiel voran und wir möchten möglichst viele Grazerinnen und Grazer einladen, diesen Weg mitzugehen. Oft sind es viele kleine Maßnahmen, die in Summe einen großen Unterschied machen“, so Schwentner.

©Perwein Jeder Baum, jedes begrünte Dach und jeder entsiegelte Innenhof hilft mit, unsere Stadt lebenswerter und widerstandsfähiger gegen die Folgen der Klimakrise zu machen“, so Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Diese Umweltförderungen gibt es: Die Stadt Graz unterstützt unter anderem: Stadtbäume – für mehr Schatten und ein besseres Mikroklima.

Dachbegrünungen – sie kühlen Gebäude, speichern Regenwasser und fördern die Biodiversität.

Fassadenbegrünungen – sie verbessern das Stadtklima und schützen Gebäude vor Überhitzung.

Regenwassernutzung – Regenwasser statt Trinkwasser für Garten und Grünflächen.

Entsiegelungen – damit Regenwasser wieder natürlich versickern kann und der Boden gekühlt wird.

Graz gemeinsam klimafit machen

Die Umweltförderungen ergänzen die zahlreichen Maßnahmen der Stadt zur Klimawandelanpassung, von neuen Parks und Stadtbäumen über Entsiegelungen bis hin zum Hitzeaktionsplan.

Förderungen im Überblick Die Stadt Graz unterstützt private Klimaanpassungsmaßnahmen mit folgenden Umweltförderungen: Stadtbäume Förderung von 50 % der förderfähigen Kosten

bis zu 700 Euro pro Baum

maximal 10 Bäume pro Standort Entsiegelung 50 Euro pro entsiegeltem Quadratmeter

bis zu 15.000 Euro Förderung pro Projekt Fassadenbegrünung Förderung von bis zu 70 % der Errichtungskosten

maximal 7.000 Euro pro Objekt Dachbegrünung für Bestandsgebäude Förderung von bis zu 50 % der Errichtungskosten

maximal 10.000 Euro pro Objekt Regenwassernutzung 250 Euro pro Kubikmeter Speichervolumen

maximal 5.000 Euro Förderung

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2026 um 10:18 Uhr aktualisiert