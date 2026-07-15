Vertrag verlängert: Leon Grgic bleibt bei Sturm Graz

Der SK Sturm Graz setzt weiter auf Leon Grgic. Der 20-jährige Stürmer hat seinen Vertrag langfristig verlängert und wird künftig mit der Rückennummer 9 für die Schwarz-Weißen auf Torejagd gehen.

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Vertragsverlängerung mit Leon Grgic bekannt. Der 20-jährige Stürmer stammt aus dem eigenen Nachwuchs, durchlief sämtliche Jugendteams der Schwoazn und etablierte sich schon in jungen Jahren in der Kampfmannschaft. In der abgelaufenen Saison absolvierte der kroatische U21-Teamspieler aufgrund einer schweren Knieverletzung im Dezember nur 16 Bundesligaspiele für den SK Sturm, in denen ihm drei Tore und ein Assist gelangen. Grgic unterschreibt einen langfristigen Vertrag und läuft ab sofort mit der Nummer 9 auf.

Grgic: „Trage mittlerweile seit über elf Jahren voller Stolz das schwarz-weiße Trikot“

Geschäftsführer Sport Michael Parensen sagt dazu: „Leon ist ein Eigenbauspieler, in der Steiermark geboren, mit extrem hoher Identifikation zum SK Sturm. Als Angreifer bringt er ein tolles Profil mit, verbindet die Instinkte eines Strafraumstürmers mit guter Körperlichkeit, Tiefgang und Tempo. Wir freuen uns sehr, dass er seinen Vertrag beim SK Sturm verlängert. Trotz seiner schweren Verletzung stand unser unbedingter Wille, Leon weiter an uns zu binden, nie in Frage. Er befindet sich absolut im Plan in seiner Reha, macht tägliche Fortschritte und wird uns sicher bald wieder sehr viel Freude bereiten.“ Leon Grgic selbst betont: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag bei meinem Jugendverein Sturm Graz zu verlängern. Seit der U9 darf ich mich hier Tag für Tag weiterentwickeln und trage mittlerweile seit über elf Jahren voller Stolz das schwarz-weiße Trikot. Ich bin dem Verein sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung, besonders in meiner Verletzungszeit. Deshalb war für mich schnell klar, dass ich meinen Weg hier weitergehen und meinen Vertrag verlängern möchte. Jetzt freue ich mich darauf, bald wieder voll fit zu sein und gemeinsam mit den Sturm-Fans auf dem Platz alles zu geben.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2026 um 11:33 Uhr aktualisiert