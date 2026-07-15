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/ ©LKH-Univ. Klinikum Graz / M. Wiesner
Auch die Kinder des Betriebskindergartens des LKH-Univ. Klinikum Graz freuten sich über ein Eis von Charly Temmel.
Auch die Kinder des Betriebskindergartens des LKH-Univ. Klinikum Graz freuten sich über ein Eis von Charly Temmel.
Graz
15/07/2026
Eiszeit am Klinikum

Coole Geste: Eisaktion sorgt bei jungen Patienten für Abkühlung

Süße Abkühlung an heißen Sommertagen: Bei der traditionellen Eisaktion am Uniklinikum Graz verteilte Charly Temmel kostenloses Eis an Patientinnen und Patienten, Kindergartenkinder sowie Mitarbeitende des Kinderzentrums.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(133 Wörter)
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Seit mehr als zehn Jahren ist die Eisaktion ein sommerlicher Fixpunkt am LKH-Univ. Klinikum Graz. Gemeinsam mit seinem Team verteilte Charly Temmel seine eiskalten Köstlichkeiten und sorgte vor allem bei den jungen Patienten für eine willkommene Abkühlung und strahlende Gesichter. Kinder, die das Kinderzentrum nicht verlassen konnten, mussten auf die süße Erfrischung ebenfalls nicht verzichten: Ihnen wurde das Eis direkt auf die Station gebracht. Auch Vertreter aus Politik – darunter Landeshauptfrau-Stv. Manuela Khom und Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl – und das Direktorium des Uniklinikum Graz ließen sich die Gelegenheit für ein erfrischendes „Kugerl“ nicht entgehen. Danke an Charly Temmel und sein Team für die gelungene Aktion, die jedes Jahr ein Stück Sommerfreude ins Kinderzentrum bringt.

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