Coole Geste: Eisaktion sorgt bei jungen Patienten für Abkühlung

Seit mehr als zehn Jahren ist die Eisaktion ein sommerlicher Fixpunkt am LKH-Univ. Klinikum Graz. Gemeinsam mit seinem Team verteilte Charly Temmel seine eiskalten Köstlichkeiten und sorgte vor allem bei den jungen Patienten für eine willkommene Abkühlung und strahlende Gesichter. Kinder, die das Kinderzentrum nicht verlassen konnten, mussten auf die süße Erfrischung ebenfalls nicht verzichten: Ihnen wurde das Eis direkt auf die Station gebracht. Auch Vertreter aus Politik – darunter Landeshauptfrau-Stv. Manuela Khom und Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl – und das Direktorium des Uniklinikum Graz ließen sich die Gelegenheit für ein erfrischendes „Kugerl“ nicht entgehen. Danke an Charly Temmel und sein Team für die gelungene Aktion, die jedes Jahr ein Stück Sommerfreude ins Kinderzentrum bringt.