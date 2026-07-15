HSG Holding Graz startet Vorbereitung auf neue Saison

Am kommenden Mittwoch, 22. Juli findet für die HSG Holding Graz der offizielle Trainingsstart für die Saison 2026/27 statt. Neben zahlreichen Vorbereitungsspielen steht unter anderem auch wieder ein Trainingslager im Heilthermen Resort Bad Waltersdorf statt. Nach einer sechswöchigen Sommerpause startet die HSG Holding Graz am Mittwoch, 22. Juli in das erste Training der Saison 2026/27. Das erste Testspiel findet bereits am 04. August statt. Auswärts testet man gegen den kroatischen Bundesligisten RK Cakovec. Am Wochenende zuvor geht es wieder in die Berge, in Hohentauern lädt man zum Teambuilding. Das traditionelle Highlight der Vorbereitungs steht dann von 7.-9. August an – es geht zum Kurztrainingscamp ins Heilthermen Resort Bad Waltersdorf.

Termine im Überblick 31.7-01.08 Teambuildung

04.08 Testspiel in Cakovec

07.08-09.08. Kurztrainingscamp Heilthermen Resort Bad Waltersdorf

08.08. Testspiel gegen Cakovec (Sporthalle Hartberg)

21.08. Testspiel gegen Sportunion Leoben

25.08. Testspiel gegen roomz JAGS Vöslau

04.-06.09. Saisonstart