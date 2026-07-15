FH JOANNEUM: Auszeichnungen für innovative Hochschullehre

Die Steirische Hochschulkonferenz lud an der FH JOANNEUM zu einer Veranstaltung über die hochschuldidaktische Weiterbildung und digitale Lehrentwicklung im steirischen Hochschulraum. Im Rahmen der Veranstaltung wurden 57 Absolventen der SHK Weiterbildungsangebote Didaktikwerkstatt und eDidactics ausgezeichnet.

Steirische Hochschulkonferenz (SHK) würdigt Absolventen

Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen, insbesondere im Bereich Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, gewinnen Angebote, die sich gezielt der hochschuldidaktischen Fortbildung von Hochschulpersonal widmen, weiter an Bedeutung. Der Steirische Hochschulraum bietet mit der Didaktikwerkstatt, eDidactics und dem eCampus ein solches Angebot. Alle drei Programme können von den Mitarbeitenden der neun steirischen Hochschulen in Anspruch genommen werden. Durch diese hochschulübergreifende Zusammenarbeit entstehen Räume und Ressourcen, in denen Lehrende voneinander lernen, neue didaktische Zugänge erproben und Impulse für die Weiterentwicklung von Studium und Lehre an ihre Hochschulen zurücktragen können. Während die Didaktikwerkstatt grundlegende Zugänge und Methoden der Hochschullehre in verschiedenen Workshops vor Ort an den steirischen Hochschulen oder online bietet, ist der eCampus ein reines eService für Lehrende. Im Selbststudium können sie eine Vielzahl an technologiegestützten Ansätzen für die eigene Lehre finden und sich damit auseinandersetzen.

©Foto Fischer

SHK-Veranstaltung setzte Zeichen für zukunftsorientierte Hochschullehre in der Steiermark

Absolventen, Vertreter der hochschuldidaktischen Arbeitsgruppen sowie Rektoren und Vizerektoren der steirischen Hochschulen kamen bei der SHK-Veranstaltung zusammen, die am 1. Juli 2026 an der FH JOANNEUM in Graz stattfand. Sie machte sichtbar, welchen Stellenwert professionelle hochschuldidaktische Weiterbildung, digitale Lehrentwicklung und hochschulübergreifender Austausch für die Qualitätsentwicklung in Studium und Lehre haben. „Gute Hochschullehre entsteht nicht zufällig. Sie braucht Reflexion, professionelle Weiterentwicklung und den Austausch über institutionelle Grenzen hinweg. Programme und Angebote wie die Didaktikwerkstatt, eDidactics und der eCampus leisten dazu einen wichtigen Beitrag für den gesamten steirischen Hochschulraum“, betonte Corinna Engelhardt-Nowitzki, Rektorin der FH JOANNEUM, die aktuell den Vorsitz der Steirischen Hochschulkonferenz innehat. Im Anschluss an den offiziellen Teil standen Austausch und Vernetzung im Mittelpunkt.