Mehr als Burger: Warum ein neues Grazer Lokal auf Erlebnis statt nur Essen setzt

Ein Restaurant, das mehr sein will als ein Ort zum Essen: Am 1. August eröffnet TAFLO am Joanneumring in Graz. Dahinter steckt ein Konzept, das Kulinarik, Design und Erlebnis verbinden möchte.

Ein Restaurantbesuch als kleine Auszeit vom Alltag – mit diesem Gedanken eröffnet TAFLO am 1. August seinen zweiten Standort in Graz. Am Joanneumring 13 will das steirische Gründerpaar Tanja und Florian Deutschmann zeigen, dass Gastronomie nicht nur über den Geschmack funktioniert, sondern über alle Sinne.

Die Idee entstand im Disneyland Paris

Die Inspiration für TAFLO kam an einem ungewöhnlichen Ort: im Disneyland Paris. Dort entstand bei Tanja und Florian Deutschmann die Idee, ein gastronomisches Konzept zu entwickeln, bei dem nicht nur das Essen im Mittelpunkt steht. „Menschen kommen nicht nur wegen einer Attraktion oder eines Restaurants zurück, sondern wegen des Gefühls, das sie dort erleben“, beschreiben die Gründer ihre ursprüngliche Idee. 2020 eröffneten sie daraufhin den ersten TAFLO-Standort in Bruck an der Mur. Nun folgt mit Graz der nächste Schritt. Das Ziel: eine Marke aufzubauen, die moderne Gastronomie mit Erlebnis verbindet.

Mehr als Burger und Bowls

Auf der Karte stehen unter anderem Signature Burger, Bowls, American Bagels, Frühstücks- und Brunchgerichte sowie hausgemachte Getränke, Matcha-Kreationen, Kaffeespezialitäten und Mocktails. Auch vegetarische, vegane und glutenfreie Varianten gehören zum Angebot. TAFLO bezeichnet das eigene Konzept als „Food Adventure“: Die Küche soll eine Verbindung aus Healthy Food und Soulfood schaffen. Hochwertige Zutaten und kreative Kombinationen sollen dabei mit einer schnellen Servierweise verbunden werden. Bereits drei Jahre in Folge wurde TAFLO im Falstaff Streetfood Guide mit vier Blumen ausgezeichnet – der höchsten Bewertung in dieser Kategorie.

Eine Erlebniswelt für alle Sinne

Der besondere Ansatz des Grazer Lokals liegt vor allem in der Inszenierung. Licht, Musik, Pflanzen, natürliche Materialien und mystische Gestaltungselemente sollen eine eigene Atmosphäre schaffen. Dabei setzt TAFLO auf ein Konzept, das alle fünf Sinne anspricht: Während das Interior über Farben, Materialien und Licht Geschichten erzählt, begleiten eigens entwickelte Soundkonzepte die wechselnden Themenwelten. Auch Düfte sollen je nach Saison die Stimmung im Lokal verändern. Mehrmals im Jahr soll sich das Restaurant zudem verwandeln und neue Erlebniswelten präsentieren. Gäste sollen dadurch nicht immer denselben Besuch erleben, sondern bei jedem Aufenthalt neue Details entdecken können.

©TAFLO | TAFLO bringt Erlebnisgastronomie nach Graz.

Zweiter Standort als nächster Entwicklungsschritt

Im Grazer Lokal am Joanneumring 13 stehen künftig 55 Sitzplätze im Restaurant, zehn Barplätze sowie ein Gastgarten mit rund 15 bis 20 Plätzen zur Verfügung. Hinter TAFLO stehen Tanja und Florian Deutschmann. Während Tanja unter anderem für Markenauftritt, Design und Produktentwicklung verantwortlich ist, kümmert sich Florian um Strategie, Prozesse und die Weiterentwicklung des Konzepts. Mit dem neuen Standort wollen die beiden zeigen, dass Erlebnisgastronomie auch in Graz funktionieren kann. Langfristig soll TAFLO weiter wachsen und sich als österreichische Marke etablieren. „Gäste suchen heute nicht nur gutes Essen, sondern Erlebnisse“, sagt Florian Deutschmann. Genau diesen Gedanken will TAFLO mit dem Grazer Standort ab 1. August umsetzen.