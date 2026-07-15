100 Prozent Förderung: Chancenstipendium für das Kolleg für Chemie

Wer eine Ausbildung am Kolleg für Chemie beginnen möchte, kann jetzt ein Chancenstipendium beantragen. Die Förderung übernimmt bei finanzieller Bedürftigkeit das gesamte Studiengeld und soll den Zugang zur Ausbildung erleichtern.

Wer eine Ausbildung am Kolleg für Chemie absolvieren möchte, kann sich ab sofort um das Chancenstipendium bewerben. Die Förderung richtet sich an Personen, die bereits einen Ausbildungsplatz erhalten haben und aufgrund ihrer finanziellen Situation Unterstützung benötigen. Die Wirtschaft Steiermark übernimmt mit dem Chancenstipendium das gesamte Studiengeld für motivierte Studierende, deren Ausbildung aufgrund ihrer finanziellen Situation erschwert ist.

Chancenstipendium am Kolleg für Chemie

Voraussetzung für die Bewerbung ist neben der Aufnahme am Kolleg für Chemie auch der Nachweis einer finanziellen Bedürftigkeit. Zudem müssen alle erforderlichen Unterlagen vollständig eingereicht werden. Eine Doppelförderung des Studiengeldes ist ausgeschlossen. Über die Vergabe entscheidet eine Kommission auf Basis der eingereichten Anträge sowie der verfügbaren Fördermittel. Ein Rechtsanspruch auf das Chancenstipendium besteht nicht. Mit der Initiative soll motivierten Studierenden der Zugang zur praxisnahen Ausbildung erleichtert und gleichzeitig der Fachkräftenachwuchs für die Chemiebranche gestärkt werden.