Baustelle sorgt für „starke Verspätungen“ in Graz

Wegen der Baustelle am Glacis kommt es derzeit zu starken Verzögerungen bei der Grazer Buslinie 39. Die Linie wird deshalb geteilt geführt, zwischen Jakominiplatz und Wirtschaftskammer fahren Pendelbusse.

Aufgrund der Baustelle am Glacis kommt es derzeit zu starken Verzögerungen bei der Grazer Buslinie 39. Um die Auswirkungen auf den Betrieb möglichst gering zu halten, wird die Linie vorübergehend geteilt geführt. Busse der Linie 39 wenden aus Richtung Urnenfriedhof kommend am Jakominiplatz. Für den weiteren Abschnitt bis zur Wirtschaftskammer stehen Pendelbusse zur Verfügung. Die Holding Graz informiert Fahrgäste, sich auf die geänderte Linienführung und mögliche längere Fahrzeiten einzustellen.