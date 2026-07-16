Radfahrer bei Kollision schwer verletzt: Unfall gibt Rätsel auf

Ein 56-jähriger Radfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Graz schwer verletzt worden. Nach der Kollision mit einem abbiegenden Auto sucht die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen, um den Unfallhergang zu klären.

Gegen 15.24 Uhr war ein 35-jähriger Pkw-Lenker auf der Waagner-Biro-Straße in Graz/Lend in Richtung Norden unterwegs. An der Kreuzung mit der Peter-Tunner-Gasse beabsichtigte er, nach rechts einzubiegen. Da die dortige Ampel zunächst Rotlicht zeigte, hielt der Lenker an. Nach dem Wechsel auf Grünlicht ließ er nach eigenen Angaben zunächst noch zwei Radfahrer die Radfahrerüberfahrt queren.

Kollision im Kreuzungsbereich: Radfahrer schwer verletzt

Als er sich vergewissert zu haben glaubte, dass der Weg frei sei, fuhr der 35-Jährige langsam an. Dabei übersah er jedoch den 56-jährigen Radfahrer aus Graz, der auf der Waagner-Biro-Straße von Norden kommend in Richtung Süden unterwegs war und die Radfahrerüberfahrt querte. Kurz vor Erreichen der gegenüberliegenden Straßenseite wurde das Fahrrad vom Pkw erfasst und der 56-Jährige kam zu Sturz. Der Radfahrer erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort lieferte das Rote Kreuz den Mann in das UKH Graz ein. Der Pkw Lenker blieb unverletzt.