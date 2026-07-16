KPÖ und Grüne starten vertiefte Koalitionsverhandlungen in Graz

KPÖ und Grüne starten in Graz vertiefte Koalitionsverhandlungen. In den kommenden Wochen soll eine gemeinsame Vereinbarung erarbeitet werden. Gespräche mit SPÖ und ÖVP bleiben weiterhin möglich.

Nach Gesprächen mit allen im neuen Gemeinderat vertretenen Parteien sowie weiteren Treffen mit der ÖVP und den Grünen haben sich KPÖ und Grüne darauf verständigt, in vertiefte Koalitionsverhandlungen einzutreten und in den kommenden Wochen eine gemeinsame Koalitionsvereinbarung auszuarbeiten. Bürgermeisterin Elke Kahr betont, dass die Verhandlungen zügig, aber ohne Zeitdruck geführt werden sollen. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit der vergangenen fünf Jahre bilde die Grundlage für die kommende Periode. Gleichzeitig sei klar, dass das Budget – insbesondere auf Grundlage des Strategieberichts im Juni – eine eingehende Prüfung der finanziellen Spielräume notwendig macht, um den Konsolidierungskurs nicht zu gefährden.

Ziele für Graz

Elke Kahr unterstreicht, was vor der Wahl gesagt wurde: „Nur wenn genügend leistbare Wohnungen, Kindergärten, Schulen, Gesundheits- und Pflegeangebote sowie Grünraum, Kultur-, Sport- und Freizeitflächen zur Verfügung stehen, kann sich die Stadt gut entwickeln. Graz bietet in sämtlichen Bereichen des täglichen Lebens städtische Angebote auf hohem Niveau, die es in wirtschaftlich schwierigen Zeiten abzusichern und zu verbessern gilt.“ Mit einer klaren Orientierung am Gemeinwohl soll Graz so gestaltet werden, dass ein gutes Zusammenleben höchsten Stellenwert hat – auch als Gegenentwurf zu politischen Ansätzen, die Menschen gegeneinander ausspielen.

Gespräche mit ÖVP und SPÖ bleiben möglich

Aufrecht bleibe auch die Einladung an die ÖVP, über wichtige Bereiche konkrete Vereinbarungen abzuschließen, um Planungssicherheit für zentrale Zukunftsprojekte – etwa im Bildungs- und Kinderbetreuungsbereich – zu gewährleisten. „Ebenso bleibt die Hand in Richtung SPÖ ausgestreckt, auch wenn diese eine engere Zusammenarbeit ausgeschlossen hat“, heißt es abschließend.