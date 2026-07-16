Schon wieder Baustelle: Martin Auer baut nächste Grazer Filiale komplett um

Kaum ist eine Filiale nach dem Umbau wieder geöffnet, folgt schon das nächste Großprojekt: Martin Auer modernisiert jetzt seinen Standort am Grazer Hauptplatz. Für Kunden gibt es während der Bauarbeiten dennoch eine Lösung.

Stillstand? Den scheint es bei Martin Auer derzeit nicht zu geben. Erst vor wenigen Wochen feierte die Traditionsbäckerei die Wiedereröffnung ihrer modernisierten Filiale im Grazerhof, jetzt kündigt das Unternehmen bereits den nächsten Umbau an. Diesmal trifft es einen der bekanntesten Standorte mitten in der Grazer Innenstadt.

Hauptplatz-Filiale bekommt ein neues Gesicht

Ab sofort wird die Martin-Auer-Filiale am Grazer Hauptplatz umfassend modernisiert. Bis September soll sich der beliebte Standort in völlig neuem Erscheinungsbild präsentieren. Damit setzt das Grazer Familienunternehmen seine Erneuerungsoffensive konsequent fort. Wer in den kommenden Wochen seinen Kaffee oder das Frühstücksgebäck holen möchte, muss aber nicht auf den gewohnten Besuch verzichten.

©5 Minuten Bis September soll auch dieser Standort in neuem Glanz erstrahlen.

Kaffee und Gebäck trotz Baustelle

Damit Stammgäste auch während der Umbauarbeiten versorgt werden, richtet Martin Auer direkt vor der Baustelle einen Kiosk ein. Dort gibt es unter anderem Kaffee, Salzstangerln, Buttertopfenecken und weitere beliebte Backwaren zum Mitnehmen. So bleibt der Standort trotz Bauarbeiten weiterhin Anlaufstelle für Pendler, Innenstadtbesucher und alle, die ihren gewohnten Martin-Auer-Stopp nicht missen möchten.

Erst vor wenigen Wochen wurde eine andere Filiale neu eröffnet

Die Modernisierung folgt unmittelbar auf das jüngste Bauprojekt des Unternehmens. Erst vor wenigen Wochen öffnete die Filiale im Grazerhof in der Stubenberggasse nach einer umfassenden Neugestaltung wieder ihre Türen, 5 Minuten hat berichtet: Nach Umbau: Martin Auer eröffnet beliebte Grazer Filiale neu. Inspiriert von der historischen Biedermeier-Villa wurde das Geschäft mit Naturstein und einem neuen Raumkonzept modernisiert, ohne den typischen Charakter von Martin Auer zu verlieren. Während der Bauphase sorgte damals ebenfalls ein provisorischer Kiosk dafür, dass Kunden weiterhin Brot, Gebäck und Kaffee kaufen konnten. Mit dem nun gestarteten Umbau am Hauptplatz setzt die Grazer Traditionsbäckerei ihren Modernisierungskurs nahtlos fort. Bis September soll auch dieser Standort in neuem Glanz erstrahlen.