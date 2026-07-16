FPÖ Graz stellt sich neu auf: Das sind Apfelknabs engste Vertraute

Mit der konstituierenden Gemeinderatssitzung am 27. August beginnt für die Grazer FPÖ ein neues Kapitel. Nach turbulenten Jahren baut der künftige Stadtrat René Apfelknab sein Team auf. Zwei Schlüsselpositionen sind bereits fix.

Als Büroleiter ist nach aktuellem Stand Andreas Wurzinger vorgesehen. Er ist derzeit Geschäftsführer der Grazer FPÖ-Stadtpartei und soll Apfelknab künftig im Stadtrat unterstützen. Welche weiteren Mitarbeiter das Büro verstärken werden, ist laut aktuellem Stand noch offen. Das hängt auch davon ab, welche Ressorts der FPÖ nach der konstituierenden Sitzung zugeteilt werden.

Wolfgang Lueger übernimmt den Klub

Auch im Gemeinderatsklub gibt es eine personelle Entscheidung: Wolfgang Lueger soll künftig die Funktion des Klubobmanns übernehmen. Er arbeitet derzeit im Büro von Landesrat Stefan Hermann. Mit Dominik Hausjell, der im Büro von Landesrätin Claudia Holzer tätig ist, und Jürgen Angerer, Mitarbeiter von Nationalratsabgeordnetem Hannes Amesbauer, sind weitere künftige FPÖ-Gemeinderäte beruflich eng mit der Landespartei verbunden. Komplettiert wird das sechsköpfige Team im Gemeinderat durch Jasmin Dawkins, Hedwig Staller und Elisabeth Graf.

Rückkehr mit sechs Gemeinderäten

Für die FPÖ bedeutet die neue Zusammensetzung einen Neustart im Grazer Rathaus. Nach der Abspaltung der KFG im Jahr 2022 war die Partei im Gemeinderat zeitweise nur noch mit Günter Wagner vertreten. Nach der Gemeinderatswahl wird sie nun wieder mit einem Stadtrat und sechs Gemeinderäten vertreten sein. Veränderungen gibt es außerdem im Umfeld der Freiheitlichen Jugend. Noah Straßbauer, Landesobmann der Freiheitlichen Jugend Steiermark, ist nicht mehr als parlamentarischer Mitarbeiter der Nationalratsabgeordneten Andrea-Michaela Schartl beschäftigt.