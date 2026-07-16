Steinschlag nach Unwetter: Wichtige Straße bei Graz lahmgelegt

Erst wenn ein Experte die Stelle als sicher einstuft, kann die Straße wieder für den Verkehr geöffnet werden. Nach aktuellem Stand wird das frühestens am Abend der Fall sein.

Erst wenn ein Experte die Stelle als sicher einstuft, kann die Straße wieder für den Verkehr geöffnet werden. Nach aktuellem Stand wird das frühestens am Abend der Fall sein.

Die starken Regenfälle der vergangenen Stunden haben offenbar Folgen: Auf der Thalerseestraße (L331) ist es am Donnerstag zu einem Steinschlag gekommen. Die Straße musste aus Sicherheitsgründen in beide Richtungen gesperrt werden. Auch der öffentliche Verkehr ist betroffen.

Straße bis mindestens zum Abend gesperrt

Die Sperre gilt derzeit auf der L331 zwischen Kilometer 2,6 und 2,8. Wie aus dem Verkehrsressort des Landes Steiermark heißt, laufen bereits Sicherungsmaßnahmen. Entlang des betroffenen Straßenabschnitts werden 125 Meter Betonleitwände errichtet. Ziel ist es, die Strecke anschließend zumindest einspurig wieder freigeben zu können. Ob das tatsächlich möglich ist, hängt jedoch von einer geologischen Begutachtung ab. Erst wenn ein Experte die Stelle als sicher einstuft, kann die Straße wieder für den Verkehr geöffnet werden. Nach aktuellem Stand wird das frühestens am Abend der Fall sein.

Auch Buslinie 48 fällt aus

Von der Sperre ist auch der öffentliche Verkehr betroffen. Die Buslinie 48, die zwischen Graz-Gösting und Thal verkehrt, wurde vorübergehend eingestellt. Für Autofahrer wurde eine Umleitung eingerichtet. Wer in Richtung Thal oder von dort nach Graz unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen und den Bereich nach Möglichkeit großräumig umfahren. Als Ursache gilt der intensive Regen vom Mittwoch und Donnerstag. Durch die Niederschläge könnte sich das Erdreich gelockert haben, wodurch sich Gestein löste und auf die Straße stürzte. Die Sicherungsarbeiten laufen auf Hochtouren, damit die Verbindung so rasch wie möglich wieder freigegeben werden kann.