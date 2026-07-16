Schwerer Arbeitsunfall am Schöckl: Rasenmäher stürzt auf 60-Jährigen

Ein Arbeitsunfall hat sich am Donnerstag am Schöckl ereignet. Ein 60-Jähriger wurde von einem umgestürzten Rasenmäher eingeklemmt und verletzt. Der Mann musste ins UKH Graz gebracht werden.

Der 60-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung war gegen 11.15 Uhr im Auftrag einer Firma unterwegs, um bei einem Kunden einen Rasenmäher abzuholen. Dafür wollte er mit dem Gerät über eine Rampe auf einen Anhänger fahren. Dabei kam es zum Unfall: Der Rasenmäher kippte um und blieb auf dem Mann liegen.

Verletzungen unbestimmten Grades

Nach der Erstversorgung wurde der 60-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus Graz (UKH) eingeliefert. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der Erhebungen.