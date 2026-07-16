Nach zwölf Jahren ist Schluss: Beliebtes Grazer Haubenlokal sperrt zu

Für viele Grazer war das „Caylend“ mehr als nur ein Restaurant. Jetzt endet eine Ära: Nach zwölf Jahren schließen die Betreiber ihr Haubenlokal im Lendviertel. Die Nachricht sorgt bei Stammgästen für große Enttäuschung.

Eine feste Größe der Grazer Gastronomieszene wird bald Geschichte sein. Das „Caylend“ im Lendviertel schließt mit 13. September endgültig seine Türen. Die Betreiber haben die Entscheidung in einem Aushang vor dem Lokal bekannt gegeben und verabschieden sich mit persönlichen Worten von ihren Gästen.

Abschied nach zwölf erfolgreichen Jahren

Seit 2014 prägte das Restaurant an der Ecke Lendkai und Stegergasse die Grazer Gastroszene. Gründer Peter Wölfer und Simone Maringer brachten ihre Eindrücke aus der Karibik mit nach Graz und entwickelten daraus ein eigenes kulinarisches Konzept. Exotische Aromen trafen auf regionale Zutaten, eine Kombination, mit der sich das Lokal weit über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen machte.

Mehrfach ausgezeichnetes Restaurant

Auch Fachkritiker zeigten sich von der Küche überzeugt. Das „Caylend“ wurde zuletzt von Gault&Millau mit zwei Hauben und 14 Punkten ausgezeichnet. Im Restaurantführer Falstaff erhielt das Lokal 91 Punkte und drei Gabeln. Warum sich die Betreiber trotz der erfolgreichen Jahre zur Schließung entschlossen haben, bleibt offen. Gründe wurden nicht genannt. Derzeit befindet sich das Restaurant noch bis 22. Juli in der Sommerpause. Danach öffnet das „Caylend“ noch einmal seine Türen, ehe am 13. September endgültig Schluss ist. Neue Gutscheine werden bereits nicht mehr verkauft. Bereits gekaufte Gutscheine können Gäste nach der Wiedereröffnung ab 23. Juli noch einlösen.

„Ein schöner Lebensabschnitt geht zu Ende“

Mit ihrem Abschied richten sich die Betreiber direkt an ihre Gäste. Auf dem Aushang im Lokal schreiben sie: „Ein schöner Lebensabschnitt geht zu Ende.“ Gleichzeitig bedanken sie sich für die langjährige Unterstützung und die vielen Begegnungen der vergangenen zwölf Jahre. „Wir möchten uns für eure vielen Besuche und eure Treue der letzten zwölf Jahre ganz herzlich bedanken. Ihr habt uns mit vielen neuen Freundschaften und wundervollen Erinnerungen bereichert.“