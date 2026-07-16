Neustart im Grazer Nachtleben: Kult-Keller soll wieder öffnen

In der Griesgasse 25 bahnt sich ein Neustart an: Das Wakuum will den ehemaligen Techno-Club Bunker zusätzlich anmieten. Geplant sind Konzerte, Clubbings und mehrtägige Festivals. Vor der Eröffnung wartet aber noch viel Arbeit.

Das Team des Wakuum rund um Hubert Hierzmann will den früheren Techno-Club Bunker in der Griesgasse 25 zusätzlich anmieten und daraus eine neue Veranstaltungslocation machen.

Das Team des Wakuum rund um Hubert Hierzmann will den früheren Techno-Club Bunker in der Griesgasse 25 zusätzlich anmieten und daraus eine neue Veranstaltungslocation machen.

In einem der bekanntesten Keller der Grazer Musikszene könnte bald wieder Leben einkehren. Das Team des Wakuum rund um Hubert Hierzmann will den früheren Techno-Club Bunker in der Griesgasse 25 zusätzlich anmieten und daraus eine neue Veranstaltungslocation machen. Fix ist die Übernahme noch nicht. Die Gespräche mit dem Vermieter laufen, unterschrieben sei bislang nichts. Die Richtung steht aber fest: Der Keller soll künftig wieder für Konzerte, Clubbings und größere Veranstaltungen genutzt werden, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung.

Mehr Platz für Bands und Veranstalter

Dabei geht es laut Hierzmann nicht einfach um eine Erweiterung des bestehenden Wakuum. Der ehemalige Bunker soll als eigenständiger Veranstaltungsraum funktionieren. Vor allem Bands, die für die bisherige Bühne im Wakuum bereits zu groß geworden sind, sollen dort auftreten können. Gleichzeitig soll der Raum auch externen Veranstaltern offenstehen. Geplant sind Konzerte und Clubabende unterschiedlichster Art. Ein besonderer Schwerpunkt sollen gemeinsame Hausfestivals werden. Mehrmals im Jahr möchte das Team alle verfügbaren Bereiche des Hauses bespielen. Denkbar sind etwa größere Metal- oder Punk-Festivals mit mehreren Bühnen und Floors. Damit würde in der Griesgasse wieder zusammengeführt, was historisch schon einmal eng verbunden war. Die Adresse gilt seit Jahrzehnten als Fixpunkt des Grazer Nachtlebens. Früher zog dort das Arcadium Besucher vom Keller bis hinauf zur Dachterrasse an.

Eröffnung frühestens im Spätherbst

Bis zur ersten Veranstaltung ist allerdings noch einiges zu tun. Der ehemalige Bunker muss saniert werden, auch die Bühne soll größer werden. Zusätzlich braucht es neue Licht- und Tontechnik. Beim Fassungsvermögen soll sich die neue Location laut den Plänen ungefähr an den kleineren Floors von Postgarage und ppc orientieren. Der Vermieter soll die Sanierung übernehmen, während das Wakuum für den Ausbau und die technische Ausstattung zuständig wäre.

Crowdfunding soll Umbau mitfinanzieren

Um die Kosten stemmen zu können, will das Team in den kommenden Tagen ein Crowdfunding starten. Der Eröffnungstermin wird derzeit für den Spätherbst angepeilt. Voraussetzung ist allerdings, dass die Gespräche erfolgreich abgeschlossen und die Umbauarbeiten rechtzeitig beendet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 20:55 Uhr aktualisiert