Champions League Qualifikationsspiel: Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen in Graz

Rund um das Champions-League-Qualifikationsspiel von Sturm Graz gegen Heart of Midlothian am 21. Juli wird ein Sicherheitsbereich eingerichtet. Die Polizei kann dort Personen wegweisen und Betretungsverbote aussprechen.

Am Dienstag, 21. Juli 2026, findet um 20.30 Uhr, das Champions League Qualifikationsspiel SK Puntigamer Sturm Graz gegen Heart of Midlothian FC statt. Die Landespolizeidirektion Steiermark, Sicherheits- und Verwaltungspolizeiliche Abteilung, verordnet gemäß § 49 a Abs. 1 Sicherheitspolizeigesetz einen Sicherheitsbereich um das Stadion Graz-Liebenau. Die Verordnung gilt vom 21. Juli 2026, 15 Uhr bis 22. Juli 2026, 1 Uhr.

Übersicht Sicherheitsbereich Der Sicherheitsbereich umfasst das Gebiet innerhalb der folgenden Straßenzüge: Conrad-von-Hötzendorf-Straße Nr. 151 – Evangelimanngasse – über Münzgrabenstraße – Harmsdorfgasse bis Nr. 12 (Krzg. Weinholdstraße) – Weinholdstraße bis Nr. 31 – Dr. Lister-Gasse bis zur Krzg. Lortzinggasse – Lortzinggasse bis Krzg. Paul-Ernst-Gasse – Richtung Süden bis Karl-Huber-Gasse Nr. 11 – Richtung Westen bis Raiffeisenstraße Nr. 198 – Raiffeisenstraße Richtung Norden bis Haus Nr. 166 (Kirche) – Richtung Nordwesten bis Krzg. Lisztgasse – Kollowitzgasse – Kollowitzgasse bis Eduard-Keil-Gasse – Richtung Westen bis Kasernstraße – Kasernstraße Richtung Norden bis Senefeldergasse – schräg über Dauerkleingartenanlage bis Raiffeisenstraße Nr. 61 – Conrad-von-Hötzendorf-Straße Nr. 151.

©LPD Steiermark In diesem Gebiet gilt der Sicherheitsbereich.

Sicherheitsbereich in Graz: Bei Verstoß drohen hohe Strafen

Aus diesem Sicherheitsbereich können Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes Personen wegweisen, die gefährliche Angriffe gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum im Zusammenhang mit einer Sportgroßveranstaltung begehen bzw. begangen haben. Gleichzeitig ist ihnen das Betreten des Sicherheitsbereiches verboten. Personen, die trotz eines Betretungsverbotes den Sicherheitsbereich bei dieser Sportgroßveranstaltung betreten, begehen eine Verwaltungsübertretung und können mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 4 Wochen, bestraft werden. Verharren die Personen trotz erfolgter Abmahnung weiter in der Fortsetzung ihrer strafbaren Handlung, können sie festgenommen werden.