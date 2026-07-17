Jahrelang stand dieses Grazer Kult-Lokal leer, jetzt zieht die Post ein

Lange stand das markante Eckhaus in der Grazer Leonhardstraße leer. Jetzt ist klar, wie es weitergeht: Die Österreichische Post richtet dort eine neue Selbstbedienungsfiliale mit hunderten Abholfächern ein.

Viele Grazer verbinden mit der Leonhardstraße 20 noch die traditionsreiche Konditorei Preinsack oder die spätere Hubert-Auer-Filiale. Seit Jahren standen die Geschäftsräume leer, nun kehrt wieder Leben in das markante Eckhaus nahe der Kunstuniversität ein. Die Österreichische Post baut den Standort zu einer modernen Selbstbedienungsfiliale um.

Umbauarbeiten haben bereits begonnen

Wer derzeit an der Leonhardstraße vorbeikommt, kann die Veränderungen bereits beobachten. Die Bauarbeiten laufen, denn die Räumlichkeiten werden vollständig für die neue Nutzung umgestaltet. Nach Abschluss der Arbeiten soll hier eine SB-Postfiliale entstehen, die Kundinnen und Kunden rund um die Uhr nutzen können. Nach Angaben der Österreichischen Post wird die neue Filiale mit rund 700 Abholfächern ausgestattet. Pakete können dort unabhängig von Öffnungszeiten abgeholt oder versendet werden. Bis die ersten Kunden die neue Filiale nutzen können, dauert es noch etwas. Die Eröffnung ist laut Post für Ende 2026 vorgesehen. Mit dem neuen Standort erweitert das Unternehmen sein Angebot an Selbstbedienungsfilialen in Graz.

Trend zu SB-Standorten setzt sich fort

Die Post investiert seit Längerem verstärkt in Standorte, die rund um die Uhr zugänglich sind. Vor allem in Städten werden solche Selbstbedienungsfilialen immer häufiger genutzt, weil Pakete flexibel abgeholt oder aufgegeben werden können, unabhängig von klassischen Öffnungszeiten.