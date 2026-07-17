SK Sturm schlägt am Transfermarkt zu: DFB-U21-Stürmer kommt nach Graz

Der SK Sturm Graz hat seinen Angriff verstärkt. Die Blackies verpflichten Nelson Weiper vom deutschen Bundesligisten FSV Mainz 05. Der 21-Jährige wechselt leihweise bis zum Ende der Saison nach Graz und soll künftig für mehr Durchschlagskraft im Sturmzentrum sorgen.

Bundesliga-Erfahrung trotz jungen Alters

Obwohl Weiper erst 21 Jahre alt ist, bringt er bereits Erfahrung aus der deutschen Bundesliga mit. Für Mainz absolvierte der 1,92 Meter große Angreifer insgesamt 61 Pflichtspiele in der höchsten deutschen Spielklasse und erzielte dabei fünf Tore. In der vergangenen Saison musste er sich allerdings meist mit Kurzeinsätzen begnügen und blieb ohne eigenen Treffer. Neben seinen Einsätzen im Verein gehört Weiper auch zum deutschen U21-Nationalteam und zählt dort zu den vielversprechenden Offensivspielern seines Jahrgangs.

Sturm sieht Wunschlösung gefunden

Für Sport-Geschäftsführer Michael Parensen erfüllt der Neuzugang genau das Anforderungsprofil, nach dem der österreichische Vizemeister gesucht hat. Mit seiner Körpergröße, körperlichen Präsenz und seiner Spielweise bringe Weiper die Qualitäten mit, die Sturm im Angriff verstärken sollen. Zugleich betont Parensen, dass der Deutsche trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung auf höchstem Niveau gesammelt habe und gleichzeitig noch großes Entwicklungspotenzial mitbringe. Für Weiper bedeutet der Wechsel nach Graz die Möglichkeit, wieder regelmäßig Spielpraxis zu sammeln. Beim deutschen Bundesligisten war der Konkurrenzkampf zuletzt groß, nun soll der Stürmer in der Bundesliga Österreichs den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. Nelson Weiper: „Sturm Graz ist ein österreichischer Topverein, kämpft auch heuer wieder um eine europäische Ligaphase und hat einen hervorragenden Ruf als Plattform für junge Stürmer. Diese Argumente sowie die sehr guten Gespräche mit Michael Parensen und den sportlich Verantwortlichen in Graz haben mich schnell überzeugt, dass dieser Schritt für die kommende Saison genau der richtige für mich ist. Ich freue mich darauf, sofort loszulegen und dem Team dabei zu helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen.“