„Was war los?“: Brandalarm löst Einsatz bei Hotel in Hart bei Graz aus

Ein Brandalarm hat am Freitag einen Feuerwehreinsatz in Hart bei Graz ausgelöst. Mehrere Einsatzkräfte rückten zu einem Hotel in Pachern aus. Vor Ort stellte sich die Lage jedoch anders dar als zunächst befürchtet.

Die Feuerwehr rückte mit einem Mehrzweckfahrzeug (MZF) und einem Hilfeleistungsfahrzeug zum Hotel aus.

Die Feuerwehr rückte mit einem Mehrzweckfahrzeug (MZF) und einem Hilfeleistungsfahrzeug zum Hotel aus.

„Was war da los?“ Mit dieser Frage wandten sich am Freitag zahlreiche 5 Minuten-Leser an die Redaktion, nachdem Feuerwehrfahrzeuge vor einem Hotel in Hart bei Graz standen. Gegen 11.33 Uhr war die Freiwillige Feuerwehr wegen eines ausgelösten Brandmeldealarms nach Pachern ausgerückt. Zunächst wurde ein möglicher Brand vermutet.

Neun Feuerwehrleute rasch vor Ort

Die Feuerwehr rückte mit einem Mehrzweckfahrzeug (MZF) und einem Hilfeleistungsfahrzeug zum Hotel aus. Insgesamt standen neun Feuerwehrmitglieder im Einsatz, um die Lage zu überprüfen und rasch eingreifen zu können, falls tatsächlich ein Brand ausgebrochen wäre. Vor Ort kontrollierten die Einsatzkräfte das Gebäude gemeinsam mit dem Brandschutzbeauftragten. Dabei konnte kein Auslösegrund für den Alarm festgestellt werden. Es handelte sich um einen Fehlalarm. Nach Abschluss der Kontrolle rückte die Feuerwehr wieder ins Rüsthaus ein und meldete sich erneut einsatzbereit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.07.2026 um 17:23 Uhr aktualisiert