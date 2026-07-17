Gewitter richtet Schäden an: Feuerwehren im Dauereinsatz bei Graz

Ein kurzes, aber heftiges Gewitter hat am Freitag in Eggersdorf bei Graz für zahlreiche Einsätze gesorgt. Sturmböen beschädigten Dächer und ließen Bäume auf Straßen stürzen. Die Feuerwehr rückte zu mehreren Einsatzorten aus.

Kaum war das Gewitter über Eggersdorf bei Graz hinweggezogen, gingen bei der Feuerwehr bereits die ersten Notrufe ein.

Kaum war das Gewitter über Eggersdorf bei Graz hinweggezogen, gingen bei der Feuerwehr bereits die ersten Notrufe ein.

Kaum war das Gewitter über Eggersdorf bei Graz hinweggezogen, gingen bei der Feuerwehr bereits die ersten Notrufe ein. Innerhalb kurzer Zeit mussten die Einsatzkräfte zu mehreren Schadensstellen ausrücken. Vor allem der starke Wind hinterließ seine Spuren.

Dächer beschädigt und Bäume umgestürzt

Kurz vor 17 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz zu insgesamt fünf Einsatzadressen alarmiert. Laut Feuerwehr hatten heftige Windböen mehrere Dächer beschädigt. Die Einsatzkräfte räumten lose Teile weg und sicherten die Dächer provisorisch, um weitere Schäden zu verhindern. Zusätzlich stürzten mehrere Bäume auf Straßen und mussten entfernt werden, damit die Verkehrswege wieder passierbar waren. Im Einsatz standen vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Eggersdorf. Unterstützung kam von der Freiwilligen Feuerwehr Kainbach bei Graz, die mit ihrem Wechselladerfahrzeug samt Kran (WLF-K) anrückte. Gemeinsam konnten alle Einsatzstellen rasch abgearbeitet werden.