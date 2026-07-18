Baustart für neues Feuerwehrhaus in Hart bei Graz

In Hart bei Graz beginnt der Bau eines neuen Rüsthauses. Auf 1.300 Quadratmetern entstehen fünf Garagen, Räume für Ausbildung und Jugend sowie ein 22 Meter hoher Übungsturm.

Hart bei Graz baut für seine wachsende Feuerwehr ein modernes Rüsthaus mit fünf Garagen und einem 22 Meter hohen Übungsturm.

Hart bei Graz baut für seine wachsende Feuerwehr ein modernes Rüsthaus mit fünf Garagen und einem 22 Meter hohen Übungsturm.

Hart bei Graz wächst, und damit steigen auch die Anforderungen an die örtliche Infrastruktur. Für die Freiwillige Feuerwehr wurden weitere Einsatzfahrzeuge notwendig. Am bisherigen Standort fehlt dafür jedoch der Platz. Deshalb suchten Gemeinde und Feuerwehr seit 2017 nach einer Lösung.

Standort in Pachern

2022 einigten sich die Beteiligten auf einen Standort südlich der Park&Ride-Anlage Pachern. Die neue Adresse lautet Pachern-Hauptstraße 200. Grundstückskauf und Umwidmung folgten 2024. Den Einreichplan erstellte die Architekturwerkstatt Graz unter Alfred Wolf. Den ausgeschriebenen Totalunternehmervertrag erhielt die Granit Bau GesmbH als Bestbieter.

Üben auf 22 Metern

Das neue Rüsthaus umfasst 1.300 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Geplant sind fünf Garagen, eine Waschbox, ein Schulungszentrum mit Medienanlage, ein Jugendraum, Verwaltungsräume und ein Nebengebäude. Herzstück ist der 22 Meter hohe Schlauchturm mit sechs Ebenen, Treppenhaus, Balkonen und Übungsschächten für Lift- und Schachtrettungen. Der Turm soll außerdem für Übungen und Schulungen genutzt werden. Alle Dächer werden begrünt und mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet.

Spatenstich erfolgt

Bürgermeister Franz Tonner zeigte sich nach den schwierigen Anfängen erfreut über den Baustart. „Mit dem Neubau entstehen moderne und zukunftsorientierte Räumlichkeiten, die den Anforderungen eines zeitgemäßen Feuerwehrdienstes gerecht werden und optimale Voraussetzungen für Einsätze, Ausbildung und Kameradschaft bieten.“ Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) betonte beim Spatenstich die Bedeutung des Projekts für die Sicherheit, das Ehrenamt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. HBI Peter Preuss dankte allen Beteiligten, die sich über viele Jahre für den Neubau eingesetzt haben, sowie den Feuerwehrmitgliedern für ihren freiwilligen Dienst.