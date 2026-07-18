Arche Noah baut um: Hunde brauchen ein Zuhause auf Zeit

Im Grazer Tierheim Arche Noah geht der Umbau weiter. Damit Hunde nicht zwischen Lärm, neuen Gerüchen und Baustellenbetrieb ausharren müssen, sucht der Verein von August bis Oktober ruhige Pflegeplätze.

Während in der Arche Noah gebaut wird, sollen Tierheimhunde auf Pflegeplätzen Ruhe finden - vielleicht sogar ein Zuhause für immer.

Während in der Arche Noah gebaut wird, sollen Tierheimhunde auf Pflegeplätzen Ruhe finden - vielleicht sogar ein Zuhause für immer.

Nach dem ersten Bauabschnitt nimmt die Arche Noah nun die nächste Etappe ihrer Modernisierung in Angriff. Ein bestehender Trakt wird saniert und zu einem neuen Quarantänebereich für Hunde umgebaut. Damit sollen behördliche und tierschutzrelevante Anforderungen bestmöglich erfüllt werden. Für die Arbeiten braucht es allerdings vor allem eines: Platz. Und genau hier kommen Tierfreunde ins Spiel.

Urlaub auf Zeit

Mit der Aktion „Baustellen Urlaub“ sucht die Arche Noah Menschen, die einem Tierheimhund für einige Wochen ein ruhiges Zuhause geben. Baulärm, neue Gerüche und der ständige Betrieb bedeuten für viele Hunde großen Stress. Ein Pflegeplatz schenkt ihnen Ruhe, Geborgenheit und einen geregelten Alltag. Gleichzeitig können die Arbeiten im Tierheim rascher und sicherer über die Bühne gehen. Aus dem Urlaub auf Zeit darf dabei auch ein Zuhause für immer werden.

©Arche Noah | Sky

Begleitung inklusive

Wer einen Hund vorübergehend aufnehmen möchte, wird vom Hundeteam der Arche Noah begleitet. Nach einem Kennenlernen wird gemeinsam geschaut, welcher Vierbeiner passt. Auch während des gesamten Pflegeaufenthalts bleibt das Team an der Seite der Pflegestelle. Der Verein betont, der „Baustellen Urlaub“ sei keine Adoption durch die Hintertür. Finden Mensch und Hund dennoch zusammen, steht einem gemeinsamen Leben nichts im Weg.

Umbau braucht Hilfe

Schon bei der ersten Runde der Aktion konnten zahlreiche Hunde erstmals erleben, wie sich ein Leben in einem Zuhause anfühlt. Manche fanden dabei sogar ihre Familie fürs Leben. Möglich wird der neue Quarantänebereich durch die Unterstützung vieler tierlieber Menschen in den vergangenen Monaten. Abgeschlossen ist die Modernisierung damit noch nicht: Weitere notwendige Maßnahmen und hohe finanzielle Belastungen warten bereits. Wer zwischen August und Oktober einen Pflegeplatz anbieten oder einen Hund dauerhaft aufnehmen möchte, findet Informationen und das Anmeldeformular unter https://www.aktivertierschutz.at/blog-baustellen-sommerurlaub-fuer-tierheimhunde/.