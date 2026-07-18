E-Call schlägt Alarm: Auto kracht bei Hart gegen Baum

Ein E-Call alarmierte in der Nacht die Einsatzkräfte auf der Rupertistraße bei Hart bei Graz. Vor Ort fanden sie ein Auto, das frontal gegen einen Baum prallte.

Ein E-Call ohne Sprechkontakt löste in der Nacht einen Feuerwehreinsatz in Hart bei Graz aus.

Ein E-Call ohne Sprechkontakt löste in der Nacht einen Feuerwehreinsatz in Hart bei Graz aus.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 18. Juli, wurden die Einsatzkräfte um 1.59 Uhr zur Rupertistraße, der L325, gerufen. Die erste Meldung lautete: „E-Call, kein Sprechkontakt“. Da unklar war, was die Feuerwehr am Unfallort erwarten würde, erhöhte die Leitstelle zwei Minuten später die Alarmstufe. Zusätzlich wurde die Feuerwehr Autal zum Einsatz gerufen.

Selbst befreit

Am Unfallort zeigte sich das Ausmaß des Zusammenstoßes. Ein Auto ist frontal gegen einen Baum geprallt. Die Insassen hatten das Fahrzeug bereits selbstständig verlassen können. Ein First Responder und das Rote Kreuz kümmerten sich um sie. Während die Betroffenen betreut wurden, sicherten die Feuerwehrleute die Unfallstelle ab. Zusätzlich bauten sie einen Brandschutz auf. Danach führte die Polizei ihre Erhebungen durch. Erst nach deren Abschluss konnte mit der Bergung des Unfallfahrzeuges begonnen werden.

Fahrzeug geborgen

Die Einsatzkräfte unterstützten den Abschleppdienst bei der Fahrzeugbergung. Außerdem schlossen sie die Batterie des Unfallwagens ab. Gegen halb vier war der Einsatz beendet. Anschließend meldeten sich die Feuerwehren wieder einsatzbereit.

Zwölf Kräfte vor Ort

Im Einsatz standen die Feuerwehren Autal und Hart bei Graz. Die Feuerwehr Hart bei Graz rückte mit einem Mehrzweckfahrzeug und einem Rüstlöschfahrzeug sowie zwölf Feuerwehrleuten aus. Ebenfalls vor Ort waren die Polizei, das Rote Kreuz, ein First Responder und der Abschleppdienst.