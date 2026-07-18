Sturm-Spiel in Graz: Öffi-Anhaltungen rund ums Stadion

In Graz kann es am Dienstag, 21. Juli, wegen des ausverkauften Spiels von SK Sturm gegen Heart of Midlothian zu Öffi-Anhaltungen kommen. Betroffen sind mehrere Straßenbahn- und Buslinien.

Am 21. Juli bringen zusätzliche Straßenbahnen die Fans zum Stadion Liebenau und nach dem Match wieder zurück in die Grazer Innenstadt.

Am 21. Juli bringen zusätzliche Straßenbahnen die Fans zum Stadion Liebenau und nach dem Match wieder zurück in die Grazer Innenstadt.

Am Dienstag, 21. Juli 2026, spielt der SK Sturm ab 20.30 Uhr gegen Heart of Midlothian FC. Das Stadion Graz Liebenau ist ausverkauft. Rund um das Stadion tritt bereits ab 15 Uhr ein polizeilich verordneter Sicherheitsbereich in Kraft. Die Maßnahmen beginnen damit mehrere Stunden vor dem Anpfiff.

Fanmarsch ab 18 Uhr

Die Fans von Heart of Midlothian treffen sich in der Grazer Innenstadt. Ab etwa 18 Uhr gehen sie gemeinsam in Richtung Stadion. Ihr Weg führt über die Mandellstraße und die Münzgrabenstraße. Zwischen etwa 18 und 19 Uhr ist deshalb mit anlassbezogenen Anhaltungen zu rechnen. Betroffen sind die Straßenbahnlinien 1, 3, 6, 7 und 17 sowie die Buslinien 30, 31, 39 und 66.

Mehr Straßenbahnen

Die Straßenbahnlinie 4 fährt weiterhin nach Liebenau Murpark. Zwischen etwa 19 und 20.30 Uhr setzen die Graz Linien drei zusätzliche Einschubwagen ein. Diese verkehren zwischen dem Jakominiplatz und dem Stadion Liebenau. Abgesehen von kurzen verkehrs- oder polizeibedingten Anhaltungen soll der Straßenbahnbetrieb weitgehend störungsfrei laufen. Damit stehen den Fans bereits vor dem Spiel zusätzliche Verbindungen zur Verfügung.

Rückfahrt ab 22.15

Nach dem Match stehen ab etwa 22.15 Uhr weitere Straßenbahnen bereit. Insgesamt setzen die Graz Linien sechs zusätzliche Einschubstraßenbahnen ein. Diese fahren vom Stadion Liebenau zurück in die Grazer Innenstadt. Sie ergänzen die normalen Kurswagen der Linie 4. „Die Graz Linien freuen sich auf ein spannendes und faires Fußballmatch und freuen sich die Fans zu befördern“, so die Holding Graz.